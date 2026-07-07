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Haberler Fotohaber Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 10:32

Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'in üçüncü haftasındaki kritik açılış mücadelesinde güçlü rakibi Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Peki, nefes kesecek Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanalda?

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Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!

Filenin Sultanları, Japonya'nın ev sahipliği yaptığı zorlu etapta sahne alıyor. Finallere kalma yolunda kritik öneme sahip bu dev karşılaşma öncesinde spor severler müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte heyecanla beklenen Osaka etabının ilk maç takvimi, milli takım kadrosu ve canlı yayın şifresiz izleme linki bilgileri...

Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!

FİLENİN SULTANLARI POLONYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü etap perdesini Polonya karşılaşmasıyla açıyor. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak bu kritik müsabaka 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak. Uzak Doğu ile aramızdaki saat farkı nedeniyle voleybol tutkunlarının sabah erken saatte ekran başında olması gerekecek; çünkü dev maç Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak.

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Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milletler Ligi finalleri için sıralamayı doğrudan etkileyecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye'deki voleybol severler için şifresiz ve canlı olarak ekrana gelecek. Filenin Sultanları'nın bu zorlu sınavı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!

VNL 3. HAFTA PUAN DURUMU VE FİNALLER ÖNCESİ SON DURUM

Milletler Ligi'nin ilk iki haftasını geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla genel tabloda 6. sırada yer alıyor. Çin'in Macao kentinde 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan VNL Finalleri'ne kalabilmek için ilk 8 takım arasında yer almamız gerekiyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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