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Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 10:32
Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'in üçüncü haftasındaki kritik açılış mücadelesinde güçlü rakibi Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Peki, nefes kesecek Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanalda?