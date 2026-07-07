Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL 3. haftada!

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milletler Ligi finalleri için sıralamayı doğrudan etkileyecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye'deki voleybol severler için şifresiz ve canlı olarak ekrana gelecek. Filenin Sultanları'nın bu zorlu sınavı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.