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Haberler Fotohaber POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 21:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 21:46

POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

POMEM başvuru tarihi 2023 hakkında son dakika açıklaması Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. Polis alımı başvurusu Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak. Bu noktada POMEM başvuru şartları 2023 ve kontenjanlar hakkında araştırmalar devam ediyor. 30. Dönem başvuru ekranı Polis Akademisi duyurusuyla birlikte belli oldu. Peki, POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

10 bin polis alımı hakkında son dakika açıklamaları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 1500'ü kadın olmak üzere toplamda 10 bin alım yapılacak. Bu noktada POMEM başvuru ne zaman, başvuru nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Polis alımı 2023 için açıklamalar uzun zamandır bekleniyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Emniyet Genel Müdürlüğü' bünyesinde 10 bin polis istihdam edilecek. Peki, POMEM başvuru şartları 2023 neler? İşte detaylar

POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

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POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

POMEM BAŞVURU KONTENJANLARI 2023

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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