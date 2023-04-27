POMEM BAŞVURU EKRANI 2023 İÇİN TIKLA! 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu yayımda! EGM PA 30. dönem POMEM başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

POMEM başvuru tarihi 2023 hakkında son dakika açıklaması Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. Polis alımı başvurusu Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak. Bu noktada POMEM başvuru şartları 2023 ve kontenjanlar hakkında araştırmalar devam ediyor. 30. Dönem başvuru ekranı Polis Akademisi duyurusuyla birlikte belli oldu. Peki, POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar