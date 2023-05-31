POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?

Polis akademisi, ön başvuru için lisans mezunu 33,509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına hak kazandığını duyurdu. POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı. Ön başvuruyu geçen adaylar 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adaylar POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor sorularına yanıt arıyor? İşte, merak edilen sorular ve cevapları…