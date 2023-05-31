Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
11:19
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?
POMEM ön başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 30. Dönem POMEM sonuçları e Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Ön başvuruyu geçen adaylar 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adaylar POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor sorularına yanıt arıyor? İşte, merak edilen sorular ve cevapları…