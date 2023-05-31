Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:19

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM ön başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 30. Dönem POMEM sonuçları e Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Ön başvuruyu geçen adaylar 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adaylar POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor sorularına yanıt arıyor? İşte, merak edilen sorular ve cevapları…

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?

Polis akademisi, ön başvuru için lisans mezunu 33,509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına hak kazandığını duyurdu. POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı. Ön başvuruyu geçen adaylar 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adaylar POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor sorularına yanıt arıyor? İşte, merak edilen sorular ve cevapları…

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

2023 POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 400.00 TL (dört yüz) sınav başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME SÜRESİ NE KADAR?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların sınav başvuru ücretini 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00'dan 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar ödemeleri gerekmektedir.

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM ön başvuruyu geçen adaylar POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL ödeyecek? POMEM başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ ÖDENEN BANKALAR

Ön başvuru sürecini geçen adaylar sınav başvuru ücretlerini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "30. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacak.

SON DAKİKA