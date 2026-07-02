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Haberler Fotohaber Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:11

Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...

Portekiz ve Hırvatistan, Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele eden Portekiz, K Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Hırvatistan ise L Grubu'nda 6 puan toplayarak yine ikinci sırada yer aldı ve son 16 turu için bilet aldı. İki ekip, turnuvada bir üst tura çıkmak için sahaya çıkacak.

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Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...

Portekiz ve Hırvatistan, Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Portekiz, grup aşamasında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak bir üst tura yükseldi. Hırvatistan ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle son 16 yoluna çıktı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, turu geçmeyi hedeflerken Hırvatistan da hata yapmadan bir üst aşamaya çıkmak istiyor.

Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda oynanacak Portekiz - Hırvatistan karşılaşması 3 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 02.00'de başlayacak.

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Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak kritik Son 32 Turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak

Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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