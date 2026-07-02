Haberler
Fotohaber
Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:11
Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...
Portekiz ve Hırvatistan, Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele eden Portekiz, K Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Hırvatistan ise L Grubu'nda 6 puan toplayarak yine ikinci sırada yer aldı ve son 16 turu için bilet aldı. İki ekip, turnuvada bir üst tura çıkmak için sahaya çıkacak.