Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu maçı...

Portekiz ve Hırvatistan, Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Portekiz, grup aşamasında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak bir üst tura yükseldi. Hırvatistan ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle son 16 yoluna çıktı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, turu geçmeyi hedeflerken Hırvatistan da hata yapmadan bir üst aşamaya çıkmak istiyor.