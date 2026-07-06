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Haberler Fotohaber Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:55

Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbol dünyasının erken finali olarak nitelendirilen dev randevuda, Portekiz ile İspanya çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Böylece "Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbol tutkunları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları...

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Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbol dünyasının tam anlamıyla nefesini kesecek dev bir eşleşmeye sahne olunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen turnuvada, Portekiz - İspanya mücadelesi galibiyet yarışı merakla bekleniyor. Böylece Portekiz - İspanya maçı tarih, saat ve yayın bilgileri; taraftarların gündeminde yer aldı.

Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ve İspanya karşı karşıya gelecek. Portekiz - İspanya maçı 6 Temmuz 2026 tarihinde ve 22:00 saatinde başlayacak.

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Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası bugünkü fikstüründe dikkat çeken Portekiz - İspanya maçı, TRT 1 ekranları ile izleyiciyle buluşacak. Portekiz - İspanya karşılaşması 22:00 saatinde canlı olarak yayınlanacak.

Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz ile İspanya, adlarını dünyanın en iyi son 8 takımı arasına yazdırmak için sahaya çıkamaya hazırlanıyor. Bu büyük mücadele ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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