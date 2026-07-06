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Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:55
Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbol dünyasının erken finali olarak nitelendirilen dev randevuda, Portekiz ile İspanya çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Böylece "Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbol tutkunları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları...