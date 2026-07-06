Portekiz - İspanya Maçı Yayın Bilgisi: 2026 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbol dünyasının tam anlamıyla nefesini kesecek dev bir eşleşmeye sahne olunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen turnuvada, Portekiz - İspanya mücadelesi galibiyet yarışı merakla bekleniyor. Böylece Portekiz - İspanya maçı tarih, saat ve yayın bilgileri; taraftarların gündeminde yer aldı.