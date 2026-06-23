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Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu
Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:24
Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçlarında Portekiz ile Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki ilk maçlarında istedikleri sonuçları alamayan iki ülkenin bu tarihi mücadelesi, gruptan çıkma şansını doğrudan etkileyecek kritik bir viraj niteliği taşıyor. Peki; Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?