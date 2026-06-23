Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu

Dünya futbolunun kalbi Amerika kıtasında atarken, K Grubu'nun kaderini belirleyecek olan Portekiz - Özbekistan maçı için geri sayım resmen başladı. İlk karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan Avrupa devi, turnuvanın yeni ekiplerinden Asya temsilcisi karşısında mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkıyor.