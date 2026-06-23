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Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:24

Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçlarında Portekiz ile Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki ilk maçlarında istedikleri sonuçları alamayan iki ülkenin bu tarihi mücadelesi, gruptan çıkma şansını doğrudan etkileyecek kritik bir viraj niteliği taşıyor. Peki; Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu

Dünya futbolunun kalbi Amerika kıtasında atarken, K Grubu'nun kaderini belirleyecek olan Portekiz - Özbekistan maçı için geri sayım resmen başladı. İlk karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan Avrupa devi, turnuvanın yeni ekiplerinden Asya temsilcisi karşısında mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu

PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği Portekiz - Özbekistan karşılaşması 23 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston Stadyumu'ndaki (NRG Stadyumu) bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.

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Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu

PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Dünya Kupası K Grubu'ndaki bu kritik müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası K Grubu

DÜNYA KUPASI K GRUBU'NDA SON DURUM

Gruptaki ilk maçlar büyük sürprizlere sahne oldu. Turnuvanın favorilerinden Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında üstün bir oyun sergilemesine ve topa %79 oranında sahip olmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Portekiz'in tek golünü genç yıldız João Neves kaydetti.

Özbekistan ise Kolombiya karşısında direnmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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