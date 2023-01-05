Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:59

Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları

Pratik saç örgüsü modelleri ve salaş saç örgüsü modelleri kadınların günlük yaşamını kolaylaştıran ve her şeye rağmen güzel gözükmesini sağlayan modellerdir. Kolay saç örgüsü ve modellerinin yapılışları çok zor olmamakla birlikte çok zaman istemeyen modellerdir aynı zamanda. Düz saç örgü modelleri ve farklı saç örgü modelleri, dış görünüşünüze ve tarzınıza farklı bir hava katar. Bu modeller yapılması kolay olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Aslında genel olarak saç örgü modelleri seçeneklerine baktığımızda hemen her saç modeli kadınlar tarafından tercih edilebilmektedir.

Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları

Pratik saç örgüsü modelleri yoğun günlerde kadınların imdadına yetişen salaş saç örgüsü modelleridir. Kolay saç örgüsü modellerinin yapılışı hem kadınların hem de annelerin işine çok fazla yarayarak düz saç örgüsü modellerine de seçenek oluşturur. Komple saç örgü modelleri ve yapılışları çok zor olmayan modeller değildir. Biraz pratik yaparak el becerinizi geliştirebilir, çok fazla modeli öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz bu farklı modeller ikili saç örgüsü modellerine de tercih oluşturacaktır.

Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları

Pratik ve Kolay Saç Örgüsü Modelleri

İş, okul ve davetlere giderken saçlarımızın imdadına bazen pratik ve düz saç örgü modelleri yetişir. Hem profesyonelce görünen hem de kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik saç örgü modelleri ve bunların yapılışları şöyledir:

Balıksırtı saç örgü modeli: Hem kolay hem de klasik saç örgüsü modelinden farklı olan bir modeldir. Mısır saç örgüsü ya da kılçık saç örgüsü de denilen bu modelin yapılışı çok kolaydır. Bu modelin yapılışı:

  • Saçlarınızı iki eşit parçaya ayırın.
  • Sağ tarafa ayırdığınız saçın üstünden bir tutam alın,
  • Sol taraftaki saçlarınızın üstünden de bir tutam alarak ve çapraz olarak iki tutamı diğer tarafla birleştirin.
  • Aynı şekilde iki yandaki saçların birer saç tutamını alıp çapraz olarak karşı tarafa atın,
  • Üst tarafları örmeye devam ederken, tutamlarını sıkı tutmaya özen göstermelisiniz.
  • Örgünüz biterken biraz daha bollaşabilir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları

Şerit örgü modeli: Topuzu çok severek kullananlar için örgüler arasında çok şık duran bir modeldir. Sabahları evden çıkarken rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu modelin yapılış aşamaları:

  • Saçlarınızı sağ, sol ve ortada kalacak şekilde üç tutama ayırın.
  • Ortada kalan parçayı lastik tokayla toplayın.
  • Topladığınız tutamı yuvarlayarak topuz haline getirin.
  • Kenarda kalan saç parçasını ikiye ayırın,
  • Ayırdığınız tutamın ön tarafta kalan kısmını ince şekilde düz örgüyle örün.
  • Arkada kalan kısmını da yine düz saç örgüsü şeklinde örün.
  • Saçınızın diğer tarafına ayırdığınız parçayı da ikiye bölüp iki tutamını da aynı şekilde örün.
  • En son iki tarafta ördüğünüz ikişer tutamı, yan yana olacak şeritler halinde topuzun altında birleştirin ve firkete yardımıyla sabitleyin.
Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları

Şerit taç örgü modeli: Kısa saç örgüsü modelleri arasında en kolay uygulanan modellerdir. Bu modelin adım adım yapılışı şöyledir:

  • Saçlarınızın sol üst tarafından bir tutam alın ve örmeye başlayın,
  • Çok sıkı bir örgü olmamasına dikkat edin.
  • Saçlarınızın kalan kısmından bağımsız olarak sonuna kadar örün ve lastik tokayla sabitleyin.
  • Aynı şekilde sağ üst kısımdan da bir tutam alın ve örmeye başlayın.
  • Diğer örgü gibi çok sıkı olmayacak şekilde sonuna kadar örmeye devam edin.
  • Sol taraftaki tutamı örmediğiniz saçlarınızın üstünden sağ tarafta sabitleyin.
  • İsterseniz örgü tutamını tam kulak arkasına değil, diğer örgü tutamının başlangıcının altına tutturabilirsiniz.
  • Sağ taraftaki örgü tutamını da sol tarafa tutturduğunuzda, taç örgü hazır.
Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları

Sütçü kız örgü: Özel davet öncesinde bu modelle kuaför eli değmiş gibi bir saç modeline sahip olabilirsiniz. Bu modelin yapılışı:

  • Saçlarınızı düzgünce taradıktan sonra ortadan ikiye ayırın.
  • Sağ tarafınızı düz üçlü örgü, sol tarafınıza da ters üçlü örgü ile örün.
  • Başınızın üst kısmında saçlarınızı bir araya getirin.
  • Tel toka ile sabitleyin.
SON DAKİKA