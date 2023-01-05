Pratik Saç Örgüsü Modelleri - Farklı, Güzel, Kolay Saç Örgüsü Modelleri ve Adım Adım Yapılışları

Pratik ve Kolay Saç Örgüsü Modelleri

İş, okul ve davetlere giderken saçlarımızın imdadına bazen pratik ve düz saç örgü modelleri yetişir. Hem profesyonelce görünen hem de kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik saç örgü modelleri ve bunların yapılışları şöyledir:

Balıksırtı saç örgü modeli: Hem kolay hem de klasik saç örgüsü modelinden farklı olan bir modeldir. Mısır saç örgüsü ya da kılçık saç örgüsü de denilen bu modelin yapılışı çok kolaydır. Bu modelin yapılışı: