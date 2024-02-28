Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

PRENS 2. SEZON KONUSU

Prens'in 2. sezonunda izleyicileri heyecan, gerilim, dram ve komedi dolu bölümler bekliyor.

İkinci sezonda, Bongomia hanedanının başına gelen tarihi bir olay işlenecek. Bu olay, hanedanın geleceğini ve ülkenin kaderini değiştirecek.

Ayrıca Bongomia hanedanının dostları ve düşmanları da belli olacak. Hanedanın en büyük rakibi ise Kraliçe (Deniz Uğur) olacak.

