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Haberler Fotohaber Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:29

Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Blu TV'de yayınlanan Prens dizisi, 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla izleyiciden tam not almıştı. Bongomia hanedanının maceralarını konu alan dizi kısa sürede çok beğenilmiş ve 2. sezon müjdesi gelmişti. Başrollerinde Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı yapımın ikinci sezon tarihi belli oldu. Peki, Prens dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte, Prens 2. sezon tarihi…

Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Blu TV'nin sevilen dizisi Prens, 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla geçtiğimiz Haziran ayında izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu yapım, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Komedi türündeki dizinin ikinci sezon tarihi açıklandı. Yeni sezonda Bongomia hanedanının başına gelen tarihi bir olayın işleneceği yapımın kadrosuna Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler dahil oldu. Peki, Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

PRENS 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı Prens dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.

Prens yeni sezon tarihi hakkında beklenen açıklama geldi.

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Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

YENİ SEZON NİSAN AYINDA GELİYOR

Blu TV'de yayınlanan Prens dizisinin 2. Sezonu 9 Nisan 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Merakla beklenen dizinin 2. Sezon ilk afişi yayınlandı.

Bongomia hanedanının maceralarını konu alan dizi; yeni karakterler, yeni olaylar ve yeni sürprizlerin yaşanacağı yeni sezonuyla da adından söz ettirecek.

Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

OYUNCU KADROSU GÜÇLENDİ

Dizinin ilk sezonunda yer alan Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan gibi isimler ikinci sezonda da rol alacak.

Dizinin kadrosuna bu sezon Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli, Zeynep Tuğçe Bayat, Kürşat Demir, Okday Korunan, Demet Gül, Sarp Aydınoğlu, Cemil Büyükdöğerli, Yağmur Sevgi Koysal, Miray Akay, Devrim Kabacoğlu, Mert Doğan, Şevket Süha Tezel, Soner Türker, Kemal Tarkan İnallı, Gizem Ayaz, Faruk Barman, Cansu Diktaş Altınok, Erarslan Sağlam, Levent Özdilek gibi ünlü oyuncular da katıldı.

Dizinin ikinci sezonunun yönetmenliğini ise Gökdeniz Uslu üstlendi.

Prens 2. Sezon tarihi belli oldu! Prens dizisi 2. Sezon ne zaman başlayacak?

PRENS 2. SEZON KONUSU

Prens'in 2. sezonunda izleyicileri heyecan, gerilim, dram ve komedi dolu bölümler bekliyor.

İkinci sezonda, Bongomia hanedanının başına gelen tarihi bir olay işlenecek. Bu olay, hanedanın geleceğini ve ülkenin kaderini değiştirecek.

Ayrıca Bongomia hanedanının dostları ve düşmanları da belli olacak. Hanedanın en büyük rakibi ise Kraliçe (Deniz Uğur) olacak.

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