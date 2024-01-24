Priv İsimleri - Cool, Havalı, Etkileyici, Değişik, Kişiye Özel ve Ortak, Komik Priv Hesap İsimleri

Priv Hesap Ne Demek?

Priv İngilizcedeki Private kelimesinden geliyor. Bu kelimenin anlamı farklılıklar gösterebiliyor. Bazıları arasında özel, halka kapalı, yalnız, kişisel gibi anlamlar taşıyabiliyor. Bu nedenle priv hesaplar kişilerin özel ilgi alanı dahilinde açmış oldukları hesaplardır. Sizler de priv hesap açmayı düşünüyorsanız şu isimleri rahatlıkla kullanabilirsiniz:

Değişik Priv Hesap İsimleri

Sosyal medya kullanımı her geçen gün biraz daha artış gösteriyor. Kişiler gerçek bir instagram hesabı açarken bir yandan da ikincil yan bir hesap açmayı tercih edebiliyor. Böyle zamanlarda kişiler çeşitli nedenlere dayanarak ikincil hesaplarında kendi isimlerini kullanmak istemeyebiliyorlar. Etkileyici priv hesap isimleri kullanılarak farklı bir profil yaratmak mümkün olabiliyor.