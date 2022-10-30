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Haberler Fotohaber Profil Sözleri - Anlamlı, Düşündüren, Etkileyici, Sosyal Medyada Profile Yazılacak Sözler ve Mesajlar
Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 15:06

Profil Sözleri - Anlamlı, Düşündüren, Etkileyici, Sosyal Medyada Profile Yazılacak Sözler ve Mesajlar

Profil sözleri, sosyal medya kullanan bireylerin profillerine yazdığı anlamlı ve etkileyici sözlerdir. Genellikle Türkçe veya İngilizce profil sözleri, insanların kişiliklerini yansıtmak için kullanılır. İnstagram ve Whatsapp gibi uygulamalarda bulunan profil sözlerini doldurmak için insanlar internet üzerinden kendilerine uygun profil sözlerini araştırırlar. Biz de bu yazımızda sizler için güzel profil sözleri seçeneklerini derledik. Profile yazılacak sözler için araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz.

Profil Sözleri - Anlamlı, Düşündüren, Etkileyici, Sosyal Medyada Profile Yazılacak Sözler ve Mesajlar

Profil sözleri, sosyal medyayı aktif şekilde kullanan pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Sosyal medya hesaplarının en dikkat çekici kısmı profilde yazan sözler olduğundan insanlar profil sözlerinin anlamlı, düşündüren ve etkileyici olmasını istemektedir. Bu nedenle pek çok birey İnstagram profil sözleri ve whatsapp profil sözleri için kendilerini uygun olanı bulmak isterler. Profile yazılacak sözler konusunda kafası karışanlara yardımcı olabilecek sözler bu yazımızda sizlerle…

Profil Sözleri - Anlamlı, Düşündüren, Etkileyici, Sosyal Medyada Profile Yazılacak Sözler ve Mesajlar

Anlamlı ve Güzel Profil Sözleri

  • Gözlerin herkesi gördü de bir beni göremedi.
  • Benden başka çıkmaz sokağın olmadığı için takipçim olacaksın.
  • Sustuğum zaman cümleme son noktayı koymuşumdur.
  • Ben, keyfim ve kahyam, yine harikayız.
  • Burnun amacı koku almaktır, başkasının işine sokulmak değil.
  • Beden olarak işte, zihin olarak tatilde.
  • Tembel kelimesi yerine 'hayatı yavaş yaşamayı tercih ediyor' cümlesini duymak istiyorum.
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Profil Sözleri - Anlamlı, Düşündüren, Etkileyici, Sosyal Medyada Profile Yazılacak Sözler ve Mesajlar
  • Sabır çileye katlanmak değildir, çileye katlanırken çözüm yolu üretebilmek için çabalamaktır.
  • En sesli kahkahalarımı geleceğe saklamayı tercih ediyorum.
  • Susuyorum diye yaşananları unuttuğumu sanmayın.
  • Olur olmaz kişilere içini dökmek, döktüklerini toplamak ile sonuçlanır.
  • Güneşin seni ısıtmasını istiyorsan gölgeden çıkman gerekir.
  • Bazen ya susmak ya da suskunluktan ağır bir söz söylemek gereklidir.
  • Beni bırakın kendi halime, kendi yalnız dünyama…
Profil Sözleri - Anlamlı, Düşündüren, Etkileyici, Sosyal Medyada Profile Yazılacak Sözler ve Mesajlar

Anlamlı Profil Sözleri

  • Kimsenin bilmediği intiharlarım var benim, hayattan kopmuş gibi kaçışlarım var.
  • Bilmediği konularda ukalalık yapan kişilerin canını yakmak istiyorum.
  • Hepiniz bana farklı olduğum için gülüyorsunuz ben ise size aynı olduğunuz için.
  • Ben kendi kusurlarımla dalga geçebilen bir insanım, senin laf sokmaya çalışmalarına mı üzüleceğim?
  • Eğer biri seni aldattıysa bu o kişinin suçudur ancak seni defalarca aldatırsa bu senin suçundur.

Profil Sözleri - Anlamlı, Düşündüren, Etkileyici, Sosyal Medyada Profile Yazılacak Sözler ve Mesajlar
  • Eğri demiri döverek, insanı severek düzeltirsin.
  • Gelecek yalnızca olasılıklardan ibarettiir. Ancak kader hangi olasılığın seçileceğinin bilinmesidir.
  • İnsanlar aşka küsmüş sen onlar gibi olma.
  • İnsanın söz geçiremediği tek şey zamandır.
  • Kuşlar kadar özgür, bulutlar kadar serbest olmaya ihtiyacım var.
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