Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile idareci görevlendirmelerinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 5-8 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden en fazla 10 okul tercihiyle başvurularını ileten adaylar, Personel Genel Müdürlüğü (PGM) duyuru sayfasından yerleştirme listelerine erişebilecek. Proje okulları öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı.