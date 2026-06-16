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Haberler Fotohaber Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 09:15

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 yılı proje okulları öğretmen atama sonuçları ve yönetici görevlendirme süreci bugün resmi olarak netleşiyor. Mayıs ayında elektronik ortamda başvurularını tamamlayan binlerce eğitimci, MEB'in ilan edeceği listeleri ve güncel yerleştirme takvimini yakından takip ediyor. Peki, proje okulları atama sonucu açıklandı mı, nereden öğrenilir?

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Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile idareci görevlendirmelerinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 5-8 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden en fazla 10 okul tercihiyle başvurularını ileten adaylar, Personel Genel Müdürlüğü (PGM) duyuru sayfasından yerleştirme listelerine erişebilecek. Proje okulları öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı.

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026

2026 PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 yılı çalışma takvimine göre, proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026 Salı günü (bugün) itibarıyla öğretmen ve idarecilerin erişimine açılıyor.

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Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026

Tercih işlemlerinin il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının ardından, değerlendirme kriterleri ve puan üstünlüğü esas alınarak yapılan yerleştirmeler dijital sistem üzerinden sorgulanabilecek.

Duyuru geldiğinde aşağıdaki linkten araştırabilirsiniz:

MEB PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2026

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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