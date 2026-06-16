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Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 09:15
Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları öğretmen atama takvimi 2026
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 yılı proje okulları öğretmen atama sonuçları ve yönetici görevlendirme süreci bugün resmi olarak netleşiyor. Mayıs ayında elektronik ortamda başvurularını tamamlayan binlerce eğitimci, MEB'in ilan edeceği listeleri ve güncel yerleştirme takvimini yakından takip ediyor. Peki, proje okulları atama sonucu açıklandı mı, nereden öğrenilir?