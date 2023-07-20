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Haberler Fotohaber Psikoloji bölümü taban puanları 2023: Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:57

Psikoloji bölümü taban puanları 2023: Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Psikoloji bölümü taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından merak konusu oldu. Üniversite taban puanları listesine yönelen adaylar hedefledikleri üniversitenin kodunu listeye ekleyecek. Psikoloji taban puanları sıralaması bu noktada oldukça önemli. Psikoloji üniversite taban puanları da gündemde. İşte, ÖSYM ile 2023 Psikoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Psikoloji bölümü taban puanları 2023: Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz Psikoloji taban puanları gündeme geldi. Hedefledikleri bölümler ve üniversiteler için araştırmalara başlayan adaylar YÖK Atlas tercih robotu ve üniversite taban puanları ile listelerini hazırladı. Araştırılanlar arasında Psikoloji bölümü de yer alıyor. Başarı sıralamalarına bakan aday öğrenciler Psikoloji sıralama konusunda da araştırmalara başladı. İşte, 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile Psikoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bilgisi

Psikoloji bölümü taban puanları 2023: Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
11+0
8+0		 11
11
11
8		 86.333
93.093
50.200
42.729		 385,09018
323,51280
390,33835
383,95933
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
16+0
8+0		 11
11
16
8		 141.214
149.013
148.000
101.764		 362,08805
300,82787
343,66602
347,17074
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 48+0
48+0
43+0
36+0		 48
48
43
36		 263.245
326.081
279.000
289.184		 326,83664
258,74182
302,88945
287,48943
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 15+0
13+0
12+0
8+0		 15
13
12
8		 715
523
727
930		 509,33219
464,93451
502,07968
483,37280
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
12+0
10+0		 12
12
12
10		 742
654
658
915		 508,42276
460,43484
504,41171
483,68298
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Psikoloji bölümü taban puanları 2023: Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 1.316
1.553
1.160
1.084		 497,76488
440,10642
492,94986
479,73361
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
12+0
8+0		 11
11
12
8		 1.388
2.464
2.120
1.680		 496,65302
429,74219
479,28654
469,28070
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 2.770
4.963
2.610
2.772		 480,82678
413,12442
474,38287
455,75595
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
9+0
9+0
5+0		 10
9
9
5		 3.269
6.152
3.350
2.848		 476,58761
407,91736
468,07807
454,97214
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 14+0
14+0
13+0
9+0		 14
14
13
9		 4.087
12.700
3.630
3.043		 470,80974
389,48704
466,05915
453,23607
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 13+0
12+0
12+0
7+0		 13
12
12
7		 4.105
7.614
2.870
2.593		 470,70497
402,45165
472,10446
457,51130
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 15+0
14+0
14+0
9+0		 15
14
14
9		 4.786
9.823
3.390
3.702		 466,63580
395,99796
467,70718
447,69480
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 6.906
12.688
7.220
7.807		 456,72988
389,50688
446,27884
429,94937
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 13+0
12+0
12+0
7+0		 13
12
12
7		 8.070
14.797
7.380
7.159		 452,08946
385,50885
445,71909
431,88250
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 14+0
14+0
14+0
10+0		 14
14
14
10		 9.311
20.220
10.800
14.080		 447,70901
376,94265
433,86286
416,28552
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
12+0
7+0		 12
12
12
7		 10.666
25.247
12.300
11.830		 443,75228
370,53349
429,94729
420,40022
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 30+0
30+0
30+0
35+0		 30
30
30
35		 11.616
19.743
15.800
24.774		 441,25398
377,59876
422,59646
401,15471
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
12+0
10+0		 12
12
12
10		 12.052
19.018
11.300
13.363		 440,20850
378,67900
432,38265
417,56182
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 12.110
18.566
10.000
12.553		 440,10262
379,32653
436,16281
419,00138
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0


 5


 13.797


 436,50680
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 13+0
13+0
14+0
8+0		 13
13
14
8		 14.192
20.586
11.600
16.045		 435,70838
376,40765
431,59338
412,91483
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 14.281
25.412
13.500
19.929		 435,55468
370,36141
427,08547
407,14319
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
8+0
 9
8
8
 16.211
22.923
14.300
 432,27141
373,38899
425,49114
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 16.256
24.375
15.000
22.595		 432,21550
371,56703
424,01836
403,77788
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 18.751
28.306
16.400
22.264		 428,83915
367,15508
421,49633
404,18105
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 15+0
14+0
14+0
8+0		 15
14
14
8		 21.032
31.334
14.600
19.807		 426,21560
364,06987
424,94441
407,29804
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
9+0
9+0
6+0		 9
9
9
6		 23.727
26.576
16.000
21.272		 423,46454
369,09026
422,19384
405,41269
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 13+0
12+0
11+0
7+0		 13
12
11
7		 25.016
34.266
19.200
23.377		 422,21602
361,29016
417,02136
402,80375
Psikoloji bölümü taban puanları 2023: Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
13+0
8+0		 12
12
13
8		 25.161
29.737
20.000
23.681		 422,09197
365,68852
416,01586
402,44049
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 27.134
30.764
20.100
26.451		 420,33013
364,66854
415,85536
399,24510
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 30.467
33.650
24.900
28.673		 417,59758
361,86064
410,15074
396,87047
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 31.270
38.185
20.800
28.101		 416,98710
357,84727
414,94753
397,46613
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 13+0
12+0
12+0
8+0		 13
12
12
8		 32.520
47.189
24.400
28.471		 416,02835
350,70567
410,74717
397,07484
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
8+0
5+0		 9
8
8
5		 33.670
37.198
26.200
34.034		 415,16028
358,68550
408,87807
391,51891
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 34.300
49.581
34.800
37.744		 414,69224
348,90948
401,15398
388,14977
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
11+0
10+0
6+0		 12
11
10
6		 41.183
50.601
30.300
33.703		 409,96661
348,20295
404,86884
391,85851
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 44.013
48.227
28.000
35.356		 408,15557
349,92131
407,01217
390,27630
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
9+0
9+0
 10
9
9
 44.710
53.542
48.500
 407,71926
346,10342
391,39986
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
9+0
9+0
 10
9
9
 45.414
57.699
36.600
 407,27891
343,26106
399,66188
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
9+0
9+0
6+0		 10
9
9
6		 47.330
58.974
40.600
41.764		 406,06540
342,41685
396,75813
384,77669
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 48.835
59.780
35.600
37.792		 405,15167
341,91870
400,44829
388,10441
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 49.721
57.259
35.700
43.515		 404,60944
343,54837
400,42076
383,30846
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
7+0
8+0
5+0		 9
7
8
5		 49.844
52.848
27.900
30.483		 404,53019
346,57459
407,09755
394,99589
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2


 62


 51.481


 403,55314
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 53.146
53.001
32.200
41.077		 402,56033
346,46400
403,28908
385,36283
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 15+0
15+0
14+0
9+0		 15
15
14
9		 54.871
56.873
32.800
33.162		 401,54433
343,78364
402,72849
392,38934
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 55.868
58.666
36.700
44.096		 400,98325
342,62830
399,60762
382,83664
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 56.473
56.175
35.300
41.488		 400,63166
344,27498
400,75801
385,02016
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
6+0

 6
6

 58.568
71.273

 399,44974
334,91128
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 59.078
60.022
40.400
 399,13444
341,76495
396,91800
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
9+0

 10
9

 59.980
66.195

 398,60636
337,89807
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
9+0
9+0
6+0		 10
9
9
6		 61.397
62.259
44.200
45.692		 397,81288
340,33318
394,19674
381,57027
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 16+0
15+0
14+0
9+0		 16
15
14
9		 61.952
56.000
30.500
33.219		 397,50394
344,39349
404,70558
392,33460
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1


 41


 63.701


 396,58976
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 65.409
69.302
38.800
44.367		 395,62358
336,04396
398,07703
382,61095
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
11+0
6+0		 11
11
11
6		 67.153
71.395
45.000
44.597		 394,69299
334,83763
393,69130
382,42834
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
7+0
8+0
 9
7
8
 67.999
75.296
49.200
 394,25060
332,61558
390,97349
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
10+0

 11
10

 68.300
65.605

 394,09087
338,27206
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
12+0
22+0
6+0		 11
12
22
6		 68.914
73.257
48.100
38.135		 393,77582
333,74686
391,65247
387,81481
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
6+0
6+0
4+0		 9
6
6
4		 71.127
66.232
36.900
38.776		 392,65670
337,87962
399,42093
387,24550
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 74.363
74.956
44.400
47.582		 390,97407
332,81086
394,03730
380,05668
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 13+0
12+0
11+0
6+0		 13
12
11
6		 74.911
73.842
49.100
46.855		 390,69443
333,41928
391,03686
380,60408
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 77.012
74.163
43.400
46.956		 389,65839
333,23243
394,73415
380,53001
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0


 9


 77.022


 389,65514
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
40+1
 62
62
41
 77.269
86.755
54.800
 389,52654
326,61222
387,53855
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2

 62
62

 77.981
84.086

 389,18909
327,99581
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
12+0
11+0		 12
12
12
11		 78.385
73.981
41.800
41.267		 388,98249
333,33800
395,89924
385,19574
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 14+0
14+0
13+0
9+0		 14
14
13
9		 79.638
79.463
53.400
52.588		 388,39367
330,37705
388,35483
376,34866
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
11+0
6+0		 11
11
11
6		 80.450
91.921
59.100
65.041		 387,97512
324,06567
385,09735
367,84715
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
10+0

 12
10

 82.095
92.506

 387,17765
323,78967
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 82.404
80.787
51.700
54.074		 387,02437
329,71425
389,36044
375,27907
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
12+0
14+0
8+0		 10
12
14
8		 84.043
84.948
60.900
52.764		 386,22802
327,56169
384,06099
376,23256
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 84.230
88.267
56.600
58.563		 386,13593
325,84711
386,51514
372,15291
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 85.165
89.474
68.300
 385,66274
325,26860
379,90262
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
10+0
9+0
6+0		 11
10
9
6		 85.532
89.516
72.300
60.298		 385,48824
325,25028
377,86850
370,96775
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
11+0
11+0
8+0		 11
11
11
8		 86.333
93.093
50.200
42.729		 385,09018
323,51280
390,33835
383,95933
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 87.474
86.487
47.200
51.988		 384,56635
326,74447
392,24720
376,77913
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 87.656
89.123
53.100
53.601		 384,48937
325,43582
388,50942
375,61990
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
6+0
5+0		 9
8
6
5		 90.323
83.392
51.200
50.717		 383,22512
328,35203
389,67279
377,68929
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 90.344
91.528
52.800
53.312		 383,21367
324,26322
388,71051
375,84823
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Bursa)(Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0


 10


 90.996


 382,91942
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 41+0
41+0
41+0
40+0		 41
41
41
40		 92.914
92.937
132.000
142.504		 382,01605
323,59705
349,85417
329,25401
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)