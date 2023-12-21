PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Türkiye'deki satıcıların ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gülten, ''Yani bir günde dükkânın önünden geçen yüz kişiye hitap eden bir esnafımız şu anda milyarlarca insanın önüne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Biz de PttAVM'de yaptığımız yatırımlarla bunu geliştirdik.

Şu anda Katar'da bu ülkenin Posta İdaresi ile işbirliği içinde bir e-ticaret sitemiz var. Sadece Katar Postası ile kalmadık dünyanın bütün Posta İdareleri 'bu işi nasıl başardınız, nasıl yapıyorsunuz' diye sunumlar almak istiyor'' dedi.