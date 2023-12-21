PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Son dakika PttAVM halka arz oluyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruyu yaptıklarını ve şirketin yüzde 15'ini halka arz etmeyi düşündüklerini açıkladı. Bu gelişme sonrası yatırım yapmak isteyenler binlerce kişi, PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. e-ticaret platformu olan PttAVM.com talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu yatırımcıların gündeminde. Peki, PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar.