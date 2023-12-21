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Haberler Fotohaber PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 14:54

PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Son dakika PttAVM halka arz oluyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruyu yaptıklarını ve şirketin yüzde 15'ini halka arz etmeyi düşündüklerini açıkladı. Bu gelişme sonrası yatırım yapmak isteyenler binlerce kişi, PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. e-ticaret platformu olan PttAVM.com talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu yatırımcıların gündeminde. Peki, PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

PttAVM halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu merak ediliyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten son dakika açıklaması ile şirketin yüzde 15'ini halka arz etmeyi planladıklarını söyledi. Gülten, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptıklarını da belirtti. Bu açıklama sonrası PttAVM halka arz tarihleri, olası lot dağıtım sayısı, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar araştırılmaya başladı. Peki, PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? İşte, PttAVM.com talep toplama süreci hakkında detaylar.

PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

PTTAVM HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Türkiye'nin yerli ve milli ilk e-ticaret platformu olan PttAVM.com halk arz oluyor.

PTT'nin iştiraki olan PttAVM'nin yüzde 15'ini halka arz etmeyi planladıklarını açıklayan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruyu yaptıklarını söyledi.

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PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Dünya'dan Nagihan Kalsın'ın aktardığına göre PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, katıldığı bir televizyon programında PTT iştiraki olan PttAVM'nin halka arz kararını duyurdu.

Gülten, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''PttAVM'yi halka arz edip buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM'ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız.

PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Şu anda SPK ile görüşme halindeyiz, başvurumuzu yaptık. PttAVM'nin yüzde 15'ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT, Varlık Fonu'na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz.'' dedi.

PttAVM'nin 2011 yılında Türkiye'nin ilk ve tek pazaryeri olarak kurulmuş şirketi olduğunu anlatan Gülten, ''Ülkemizin ilk pazaryeri PttAVM'dir. Şu anda ürün adedimiz ve üye sayımız milyonlarla ifade ediliyor'' diye konuştu.

PttAVM halka arz oluyor! PttAVM halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Türkiye'deki satıcıların ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gülten, ''Yani bir günde dükkânın önünden geçen yüz kişiye hitap eden bir esnafımız şu anda milyarlarca insanın önüne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Biz de PttAVM'de yaptığımız yatırımlarla bunu geliştirdik.

Şu anda Katar'da bu ülkenin Posta İdaresi ile işbirliği içinde bir e-ticaret sitemiz var. Sadece Katar Postası ile kalmadık dünyanın bütün Posta İdareleri 'bu işi nasıl başardınız, nasıl yapıyorsunuz' diye sunumlar almak istiyor'' dedi.

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