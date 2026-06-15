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Haberler Fotohaber Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul'un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 14:04

Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul'un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri

Rahimcan Kapkap, son zamanların en merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Oynadığı yapımlarla ve oyunculuğuyla dikkat çeken genç yetenek yeni projesiyle tekrardan göz önünde. Peki Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yeni başlayan Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir Cankaya'ya hayat verecek olan oyuncunun hayatı ve kariyeri...

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Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri

Son dönemlerin dikkat çeken dizilerinde yer alan yetenekli isim Rahimcan Kapkap son zamanlarda adı en çok araştırılan oyuncular arasında yer alıyor. Yeteneğiyle izleyicin merakını uyandıran Alt Üstü İstanbul'un Emir'inin hayatı ve kariyeri izleyicilerin odağı halinde.

Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri

RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?

Genç yetenek Rahimcan Kapkap , 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Son dönemde pek çok yapımda görülen oyuncu ATV'nin yeni dizisinde başrol üstleniyor.

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Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri

Aslen İstanbullu olan Kapkap, eğitimini yaşadığı şehirde; Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır.

Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri

RAHİMCAN KAPKAP'IN OYNADIĞI DİZİLER

Altı Üstü İstanbul

Kızılcık Şerbeti

El Kızı

Veliaht

Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR KİMDİR?

Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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