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Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul'un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 14:04
Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul'un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri
Rahimcan Kapkap, son zamanların en merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Oynadığı yapımlarla ve oyunculuğuyla dikkat çeken genç yetenek yeni projesiyle tekrardan göz önünde. Peki Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yeni başlayan Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir Cankaya'ya hayat verecek olan oyuncunun hayatı ve kariyeri...