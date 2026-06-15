Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli? Altı üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’ın kariyeri

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR KİMDİR?

Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.