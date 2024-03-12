Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
16:46
Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sahur sofralarında tercih edilen fırın ürünleri merak konusu oldu. Ancak, sahurda fırınlar açık mı, yoksa kapalı mı araştırılıyor. Sahurda açık olan fırınlar genellikle önceden belirlenen saatlere bağlı olarak hizmet verirler. Peki, Sahurda fırınlar Açık mı? İşte, açık fırınlar hakkında…