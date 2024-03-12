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Haberler Fotohaber Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:46

Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sahur sofralarında tercih edilen fırın ürünleri merak konusu oldu. Ancak, sahurda fırınlar açık mı, yoksa kapalı mı araştırılıyor. Sahurda açık olan fırınlar genellikle önceden belirlenen saatlere bağlı olarak hizmet verirler. Peki, Sahurda fırınlar Açık mı? İşte, açık fırınlar hakkında…

Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri

Fırın çalışma saatleri, Ramazan ayında sahurda fırınların açık olup olmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. 30 gün boyunca oruç tutacak kişiler iftar ve sahur sofralarında fırınlardan pide alacak. Peki, sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? İşte, Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024!

Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri

SAHURDA FIRINLAR AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bazı fırınlar, müşterilerine sahur öncesi hizmet vermeye devam ederken, diğerleri ise kapalı kalabiliyor. Fakat, bu durum fırından fırına değişebilir. Sahurda açık olan fırınlar genellikle önceden belirlenen saatlere bağlı olarak hizmet verirler.

Eğer siz de sahur sofralarınızı fırın ürünleri ile zenginleştirmek istiyorsanız, bulunduğunuz bölgedeki fırınların açık olduğu saatleri kontrol etmeniz önemlidir. Bu bilgileri öğrenmek için fırınlarla iletişime geçebilir ya da sosyal medya hesaplarından güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

Unutmayın, sahur sofralarınızı renklendirmek için fırınların açık olduğu saatlere önceden göz atmak, Ramazan ayını daha keyifli bir deneyime dönüştürebilir.

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Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri

RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

Geçen yıl Türkiye'de Ramazan pidesinin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." dedi.

Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri
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Ramazan ayı fırın çalışma saatleri 2024 || Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? İşte, çalışma saatleri
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