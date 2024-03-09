Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
14:58
Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan'ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?
Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan-ı Şerif'in gelişi Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı İslam dininde önemli bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran bu ay için "Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler" araştırılmaya başladı. Peygamberimizin Müslümanlar için " mübarek bir ay" olarak nitelendirdiği Ramazan ayı için cennet kapılarının açıldığı da söylenir. Peki Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler hangileri? İşte Ramazan ayıyla ilgili ayetler ve hadisler