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Haberler Fotohaber Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan'ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:58

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan'ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan-ı Şerif'in gelişi Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı İslam dininde önemli bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran bu ay için "Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler" araştırılmaya başladı. Peygamberimizin Müslümanlar için " mübarek bir ay" olarak nitelendirdiği Ramazan ayı için cennet kapılarının açıldığı da söylenir. Peki Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler hangileri? İşte Ramazan ayıyla ilgili ayetler ve hadisler

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan’ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?

İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı Müslümanlara huzur, bereket ve kardeşliğiyle geliyor. Kuran-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde sıkça rastladığımız konulardan olan Ramazan ayı için ayet ve hadisler merak ediliyor. İşte Ramazan ayıyla ilgili ayetler ve hadisler

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan’ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?

Ramazan ve Oruç ile İlgili Ayetler

Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenâlıklardan korunursunuz. Bakara / 183. Ayet

Oruç sayılı ve belli günlerde tutulur. Ancak bu günlerde hasta olup veya yolculuğa çıkıp da oruç tutamayanlarınız, tutamadığı oruçları diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlara ise, tutamadıkları her gün için bir fakiri bir gün doyuracak kadar fidye gerekir. Kim de, gönlünden koparak birden fazla fakiri doyurur veya fidye miktarını artırırsa, kendisi için daha hayırlı olur. Ama her şeye rağmen oruç tutmanız, bir bilseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır. Bakara / 184. Ayet

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Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan’ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?

Orucun farz kılındığı ramazan ayı, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur'an'ın indirildiği aydır. İşte bu sebeple içinizden ramazan ayına erişen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadığı oruçları başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiği için Allah'ın yüceliğini tanımanız ve O'na şükretmeniz içindir. Bakara / 185. Ayet

Oruç gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmanız size helâl kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah, nefislerinize karşı koyamayacağını bildiği için tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Bundan böyle eşlerinizle beraber olabilir ve Allah'ın sizin için takdir buyurduğu nesli arzu ve talep edebilirsiniz. Fecrin, beyaz ipliğe benzeyen aydınlığı siyah ipliğe benzeyen gece karanlığından ayrılıncaya kadar bütün gece yiyin için. Sonra güneş batıp akşam namazı vakti girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikâfa çekildiğinizde eşlerinizle geceleri bile ilişkide bulunmayın! Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır; sakın bu sınırlara yaklaşmayın! İşte Allah insanlara âyetlerini böylece açıklamaktadır ki, günahları terkedip kendisine karşı gelmekten sakınabilsinler. Bakara / 187. Ayet

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan’ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?

Başladığınız haccı ve umreyi Allah rızâsı için tamamlayın. Eğer bir engel çıkar da tamamlayamazsanız, o zaman maddî durumunuza uygun bir kurban gönderin. O kurban, yerine varıp kesilinceye kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızdan hastalanan veya başında bir rahatsızlığı bulunduğu için vaktinden önce tıraş olma zorunda kalanlar ise fidye olarak ya oruç tutsun ya sadaka versin veya kurban kessin. Emniyet ve genişlik içinde olduğunuzda, içinizden kim hac zamanına kadar umre yaparsa, maddî durumuna uygun bir kurban kessin. Kurban kesemeyenler ise üçü hacda, yedisi de hacdan döndükten sonra olmak üzere tam on gün oruç tutsunlar. Bu hüküm, Mescid-i Harâm civârında oturmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Bakara / 196. Ayet

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler || Ramazan’ın ve orucun geçtiği ayetler ve hadisler hangileri?

Bir mü'minin diğer bir mü'mini öldürmesi olacak şey değildir. Fakat yanlışlıkla olabilir. Kim yanlışlıkla bir mü'mini öldürürse, cezası, mü'min bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine diyet ödemesidir. Ancak ölenin ailesi bağışlarsa, diyet ödemesi gerekmez. Şâyet ölen mü'min olmakla birlikte size düşman olan bir kavimden ise, öldürenin cezası, sadece mü'min bir köleyi azat etmesidir. Eğer öldürülen kişi, aranızda anlaşma bulunan kâfir bir kavimdense, o takdirde ceza, ölenin ailesine diyet ödemesi ve mü'min bir köleyi azat etmesidir. Bunları yerine getirmek için yeterli imkânlara sahip olamayan, bunun yerine peş peşe iki ay oruç tutmalıdır. Allah bu cezaları, yanlışlıkla adam öldüren kimsenin tevbesini kabul etmek için koymuştur. Allah, hakkiyle bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Nisâ / 92. Ayet

Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akşam doyurmak veya giydiğiniz orta hallisiyle onları giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğinizde onu bozmanın kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize bağlı kalıp gereğini yerine getirin. Şükredebilmeniz için Allah size âyetlerini işte böyle açıklamaktadır. Mâide / 89. Ayet

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