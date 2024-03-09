Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
17:17
Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?
Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına kavuşuluyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran bu mübarek ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. İslam alemi açısından büyük önem arz eden Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "2024 Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi gün, yarın mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile 81 ilin sahur, imsak ve iftar vakti belli oldu. Peki, Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak? İşte detaylar.