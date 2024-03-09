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Haberler Fotohaber Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 17:17

Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına kavuşuluyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran bu mübarek ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. İslam alemi açısından büyük önem arz eden Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "2024 Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi gün, yarın mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile 81 ilin sahur, imsak ve iftar vakti belli oldu. Peki, Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak? İşte detaylar.

Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?

Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi gün, yarın mı sorularının yanıtı araştırılıyor. Bereketin ve huzurun hakim olduğu bu mübarek ayda dinen farz kılınan oruç ibadeti yerine getirilecek. İftar sofraları kurulacak, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak, bol bol dua edilecek. 2024 Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oldu. Öte yandan 30 günlük imsakiye takvimi de paylaşıldı. Peki, Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman, hangi gün kalkılacak?

Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi belli oldu!

İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

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Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan ayı 11 Mart Perşembe günü başlıyor.

10 Mart Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek.

2024 yılında 11 Mart Pazartesi günü başlayan oruç 9 Nisan Salı günü son bulacak. 10 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER 2024

Ramazan Başlangıcı -11 Mart Pazartesi

Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi - 9 Nisan Salı günü

Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba günü

Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma günü

Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet İmsakiye 2024 ile ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

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