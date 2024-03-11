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Haberler Fotohaber Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet'ten dini günler takvimi
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:50

Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet'ten dini günler takvimi

Tüm İslam aleminin özlemle beklediği Müslümanlar için kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı Ramazan geldi. On bir ayın sultanının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği araştırılmaya başladı. Nisan ayına denk gelen bayram tatili için planlarını yapan vatandaşla5r bayramın kaç gün olacağını sorguluyor. İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte dini günler takvimi

Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet’ten dini günler takvimi

2024 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, Ramazan ayının başlamasıyla araştırılıyor. Bayramın tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet’ten dini günler takvimi

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

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Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet’ten dini günler takvimi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet’ten dini günler takvimi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet’ten dini günler takvimi

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

  • Regaib Kandili 11 Ocak 2024 | Perşembe
  • Üç Ayların Başlangıcı | 12 Ocak 2024 | Cuma
  • Mirac Kandili 06 Şubat 2024 | Salı
  • Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi
  • Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi
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