Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:50
Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet'ten dini günler takvimi
Tüm İslam aleminin özlemle beklediği Müslümanlar için kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı Ramazan geldi. On bir ayın sultanının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği araştırılmaya başladı. Nisan ayına denk gelen bayram tatili için planlarını yapan vatandaşla5r bayramın kaç gün olacağını sorguluyor. İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte dini günler takvimi