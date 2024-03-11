Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı tatilini 9 gün bekleyenler... İşte, Diyanet’ten dini günler takvimi

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.