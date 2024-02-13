Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte, Diyanet’ten dini günler takvimi

2024 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, Ramazan ayına kısa bir zaman kala araştırılıyor. Bayramın tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak?