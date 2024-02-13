Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:55
Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte, Diyanet'ten dini günler takvimi
Ramazan ayı yaklaşıkça Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği İslam alemi tarafından merak edilmeye başladı. Nisan ayına denk gelen tatil için planlarını yapmaya hazırlanan vatandaşlar bayramın kaç gün tatil olacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, tatili kaç gün? İşte, dini günler takvimi