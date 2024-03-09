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Haberler Fotohaber Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilmez?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 15:55

Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilmez?

İslam alemi on bir ayın sultanına kavuşuyor. Ramazan-ı Şerif bu yıl 11 Mart'ta başlıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Paylaşma ayı olan Ramazan'da paylaşmayı çoğaltan unsurlardan biri de fitre oluyor. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır), Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak veriliyor. Peki Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte merak edilenler.

Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilmez?

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı geldi çattı. Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruçla birlikte başlıyor. Bu noktada fıtır sadakası olarak bilinen fitre ödeme zamanı ve bedeli için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ödenecek fitre miktarı 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu sadaka, Ramazan ayı içerisinde veya bayramda ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla veriliyor. Peki, Ramazan fitresi ne kadar? 2024 Ramazan fitresi ne zaman ve kimlere verilir, Ramazan'dan önce verilir mi?

Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilmez?

2024 RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilmez?

RAMAZAN FİTRESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilmez?

FİTRE RAMAZAN'DAN ÖNCE VERİLİR Mİ, NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

Ramazan fitresi ne kadar 2024? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası kimlere verilmez?

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

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