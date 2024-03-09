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Haberler Fotohaber Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 15:58

Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Bu mübarek ayda dinen farz kılınan oruç ibadeti yerine getirilecek. Milyonlarca Müslüman, 11 Mart Pazartesi günü ilk oruç için sahura kalkacak. Bu noktada oruç niyetinin nasıl ve ne zaman edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme hakkında bilgi verdi. Peki, Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte, Ramazan orucu niyeti vakti ve detaylı bilgiler…

Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

Oruca nasıl niyet edilir sorusu İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı gelip çattı. Bu mübarek ayda oruç tutacak olan kişiler, oruca ne zaman ve nasıl niyet edileceğini araştırmaya başladı. Oruç niyetinin unutulması durumunda orucun geçerli olup olmayacağı merak edildi. Peki Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte, Ramazan orucu niyeti ile ilgili Diyanet açıklamaları…

Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

ORUÇ NİYETİ UNUTULURSA OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı;

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

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Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

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