Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü

FIRINDA KÖFTE PATATES

Malzemeler

2-3 adet patates

2-3 adet yeşil biber

2 adet domates

Sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı domates salçası

Köftesi için;

Yarım kg kıyma

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet yumurta

Yarım su bardağı kadar ufalanmış bayat ekmek içi veya galeta unu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Fırında Köfte Patates Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle köfteler hazırlanır. Bunun için soğan birkaç parçaya ayrılarak sarımsaklar ve yumurta ile mutfak robotundan geçirilir. İncecik hale gelen soğanlar ve sarımsaklar kıymaya ilave edilir.

Bayat ekmek içi, baharatlar ve tuzu da eklenerek köfte harcı yoğurulur. Malzemeler iyice özdeşleşince ufak parçalar koparılarak köfteler şekillendirilir.

Patates ve köfteler kızartılır. Patatesler dilimlenir. Tavada sıvı yağ kızdırılarak köfteler ve patatesler hafifçe kızartılır. (Patateslerin çok fazla pişmesine gerek yok).

Köfte ve patatesler fırın kabına alınarak pişirilir. Bütün köfte ve patatesler kızartılınca fırın kabına alınırlar ve üzerine salçalı sıcak su gezdirilir.

Domates dilimleri ve biberlerle süslenen fırın tepsisi fırına sürülür. Domatesler pişinceye dek yaklaşık 25 dk kadar düşük ısıda pişirilir. Afiyet olsun…