Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:10

Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü

Ramazan'ın ilk günü iftarı için hazırlıklar başladı. Tüm İslam alemi bütün iftar vaktinde okunan ezanla oruçlarını açacaklar. İlk gün olması sebebiyle menülerde her zamankinden daha fazla özen söz konusu oluyor. Akşam ezanına kadar "bugün iftara ne pişirsem?" diye düşünenler yanıt arıyorlar. Ramazan'ın 1. gününde ne yemek yapacağına karar veremeyenler için muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Evinde sevdikleriyle birlikte iftar yapacak olanlar için en güzel tarifleri ile ilk günlerin tadını çıkartın. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte menü önerileri ve tarifler

Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk gününde sofralarını güzel ve yeni tariflerle donatmak isteyenler iftar menüsü araştırmalarına başladı. Uzmanlar iftar sofralarınızı hazırlarken ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak gerektiğine vurgu yapıyor. Sevdiklerine lezzetli ve sağlıklı sofralar hazırlamak isteyenler iftar menüsü tariflerine bakıyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü

RAMAZAN AYI 1.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Uzun süre oruç tutan bedenimiz için iftar menüsünde sağlıklı ve doyurucu besinler tercih edilmelidir. En lezzetli ve doyurucu Ramazan ayı 1.gün iftar menüsü:

4 KAŞIK ÇORBASI

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
  • 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 7 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için;

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 5-6 damla limon suyu

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz biber

4 Kaşık Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Mercimekleri, pirinç ve bulguru güzelce yıkadıktan sonra tencereye alarak üzerine suyu ilave edin ve sıcak suda yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyesi için; tüm malzemeleri çırpma teli yardımıyla çırpın.

Ardından çorbanın suyundan bir kepçe alarak terbiyeye ekleyerek ılıtın ve yavaş yavaş terbiyeyi çorbaya ilave edin.Çorbayı kaynayana kadar karıştırın.

Sosu için tavaya alınan tereyağında naneyi, toz biber ve karabiberi kavurarak çorbanın üstüne ekleyerek karıştırın.

Servis etmeden önce 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Son kez karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü

FIRINDA KÖFTE PATATES

Malzemeler

  • 2-3 adet patates
  • 2-3 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • Sıvı yağ
  • 1.5 yemek kaşığı domates salçası

Köftesi için;

  • Yarım kg kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı kadar ufalanmış bayat ekmek içi veya galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Fırında Köfte Patates Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle köfteler hazırlanır. Bunun için soğan birkaç parçaya ayrılarak sarımsaklar ve yumurta ile mutfak robotundan geçirilir. İncecik hale gelen soğanlar ve sarımsaklar kıymaya ilave edilir.

Bayat ekmek içi, baharatlar ve tuzu da eklenerek köfte harcı yoğurulur. Malzemeler iyice özdeşleşince ufak parçalar koparılarak köfteler şekillendirilir.

Patates ve köfteler kızartılır. Patatesler dilimlenir. Tavada sıvı yağ kızdırılarak köfteler ve patatesler hafifçe kızartılır. (Patateslerin çok fazla pişmesine gerek yok).

Köfte ve patatesler fırın kabına alınarak pişirilir. Bütün köfte ve patatesler kızartılınca fırın kabına alınırlar ve üzerine salçalı sıcak su gezdirilir.

Domates dilimleri ve biberlerle süslenen fırın tepsisi fırına sürülür. Domatesler pişinceye dek yaklaşık 25 dk kadar düşük ısıda pişirilir. Afiyet olsun…

Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü

PİLAV

Malzemeler

  • 2 su bardağı pirinç
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

  • Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su
  • Tuz

Pirinç Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?

Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinçler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır. Son olarak tuzu ekleyin.

Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım.

Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim.

Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım.

Pilavı 10-15 dk. dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

Ramazan’ın 1.GÜN Menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata, meze, ana yemek tarifleriyle Ramazan menüsü

HAVUÇ TARATOR

Malzemeler

  • 3 adet havuç
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Tuz

Havuç Tarator Tarifi Nasıl Yapılır?

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ genişçe bir tavaya alınır.

Küçük küçük doğradığımız iki diş sarımsak tavaya eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.

Son olarak rendelenmiş havuçlar ilave edilir.

Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kavrularak ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Ocağı yüksek ateşte açarak havuçları yakmamaya dikkat etmelisiniz.

Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuz eklenerek çırpılır.

Soğuyan havuçlar yoğurda ilave edilerek karıştırılır ve servis tabağına alınır.

Havuç taratorumuz servise hazır deneyeceklere afiyet olsun.

SON DAKİKA