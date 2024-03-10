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Haberler Fotohaber Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler
Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:06

Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

On bir ayın sultanı, üç ayların sonuncusu mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Faziletleri saymakla bitmeyen bu kıymetli ayın feyzinden faydalanabilmek için bol bol ibadet etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek gerekiyor. Bu bilinçle Ramazan ayını ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır sorularına yanıt arıyor. İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler…

Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Ramazan ayını ibadetle geçirmek ve Allah'ı bol bol zikretmek; Allah'ın rızasını kazanmaya ve günahların affına vesile olmaktadır. Bu sebeple Ramazan ayında çekilecek zikirler ve tesbihler, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler her zamankinden daha önemlidir. Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır gibi sorular Diyanet bilgileri ışığında yanıtlanmalıdır. İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler.

Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

RAMAZANIN İLK GÜNÜ NE YAPILIR?

Ramazan ayı zikir ayı olarak bilinmektedir. Bu ay içinde çekilecek tesbihlerin faziletleri her daim hatırlatılmaktadır. On bir ayın sultanı olan bu mübarek ayda her ibadet daha faziletli sayılmıştır. Buna göre Ramazan ilk on günü çekilecek zikir şöyle:

"YA ERHAMERRAHİMİN" - GÜNDE 100 DEFA - (Merhametlilerin en merhametlisi)

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Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Ramazanın 11. ve 20. günleri arasında: 100 defa - YA GAFFAREZ ZÜNÜ (Ey günahları bağışlayan)

Ramazanın 21. ve 30. günleri arasında: 100 defa - YA ATİKARRİKAB (Ey iyileri koruyan)

Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

RAMAZANIN İLK GECESİ İBADETLERİ

Fetih Suresi okumak:

Ramazanın ilk gecesi okunacak dua ve sureler arasında gösterilen Fetih Suresi, kişiyi sene boyu koruyacak fazileti taşıyor.

Aynı zamanda rızık, bolluk ve bereket de bu surenin faziletleri arasında.

Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Teravih namazı kılmak:

Teravih namazını kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur" (Nesai)

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