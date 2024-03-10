Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
16:06
Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler
On bir ayın sultanı, üç ayların sonuncusu mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Faziletleri saymakla bitmeyen bu kıymetli ayın feyzinden faydalanabilmek için bol bol ibadet etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek gerekiyor. Bu bilinçle Ramazan ayını ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Ramazanın ilk gecesi hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır sorularına yanıt arıyor. İşte Ramazanın ilk günü okunacak dualar, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler…