Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri

Siyasi arenada da aktif bir rol üstlenen Erol, 2001 yılında AK Parti ailesine katılmıştır. 2004 yılı Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti Büyükçekmece 1. Sıra Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Erol, 2007 yılında AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2008-2011 yılları arasında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014 yerel seçimlerinde ise Büyükçekmece ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilerek bu görevlere devam etmiştir.

Recep Erol, siyasi hayatının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev almıştır. Büyükçekmece Ziraat Odası'nın kurucu başkanlığını yapmış ve bu görevi 2013 yılına kadar sürdürmüştür. Ayrıca, Ziraat Odalarının İl Temsilciliği ve Genel Merkez Delegeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.