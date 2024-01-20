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Giriş Tarihi: 20.01.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 14:10

Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri

Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olan Recep Erol, özel sektörde muhasebe sorumlusu olarak iş hayatına adım attı. Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çalışan Erol, 2001 yılında AK Parti ailesine katıldı. Peki, Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi…

Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri

12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde doğan Recep Erol, Bulgaristan göçmenidir. Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çalışan Recep Erol, daha sonra siyasete atıldı ve 2001 yılında AK Parti ailesine katıldı. AK Parti Büyükçekmece 1. Sıra Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. Spora ve sporcuya verdiği önemle tanınmaktadır. Peki, Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri…

Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri

RECEP EROL KİMDİR?

12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde doğan Recep Erol, Bulgaristan göçmenidir. Eğitim hayatına Büyükçekmece İlkokulu'nda başlamış ve ortaöğrenimini Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

1990 yılında özel sektörde muhasebe sorumlusu olarak iş hayatına adım atan Recep Erol, Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanıyla kendi danışmanlık şirketini kurarak serbest meslek hayatına başlamıştır.

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Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri

Siyasi arenada da aktif bir rol üstlenen Erol, 2001 yılında AK Parti ailesine katılmıştır. 2004 yılı Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti Büyükçekmece 1. Sıra Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Erol, 2007 yılında AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2008-2011 yılları arasında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014 yerel seçimlerinde ise Büyükçekmece ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilerek bu görevlere devam etmiştir.

Recep Erol, siyasi hayatının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev almıştır. Büyükçekmece Ziraat Odası'nın kurucu başkanlığını yapmış ve bu görevi 2013 yılına kadar sürdürmüştür. Ayrıca, Ziraat Odalarının İl Temsilciliği ve Genel Merkez Delegeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri

Spora ve sporcuya verdiği önemle tanınan Recep Erol, Büyükçekmece Amatör Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve aynı zamanda Güzelcespor Amatör Spor Kulübü'nde üst düzey yöneticilik görevini üstlenmiştir.

Recep Erol'un liderlik vasıfları ve çok yönlü kimliği, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında etkili bir şekilde hizmet vermesini sağlamıştır. Kendisini ahlaklı nesiller yetiştirmeye adamış olan Erol, 2017 yılında İSMMMO Dönem Başkanı tarafından Onur Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Siyasette ve iş dünyasında başarılı kariyerine devam eden Recep Erol, 2019 Yerel Seçimleri için AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı olarak başvuruda bulunmuştur. Erol, aynı zamanda tarım, spor ve ekonomi gibi birçok alanda yaptığı çalışmalarla toplumun farklı kesimlerine dokunarak hizmet etmeye devam etmektedir.

Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri
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