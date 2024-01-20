Giriş Tarihi: 20.01.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
14:10
Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri
Recep Erol hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olan Recep Erol, özel sektörde muhasebe sorumlusu olarak iş hayatına adım attı. Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çalışan Erol, 2001 yılında AK Parti ailesine katıldı. Peki, Recep Erol kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi…