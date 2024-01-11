Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
15:29
Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?
Üç aylar içerisinde yer alan ilk kandil olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan bugünde ibadet etmenin feyzi başkadır. Bu gecenin rahmet ve bereketinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Regaip Kandili duası ile okunacak diğer dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Regaip Kandili ibadetleri nedir? Regaib Kandil gecesi neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, bu gece yapılacak ibadetler ile okunacak dualar ve sureler!