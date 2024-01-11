Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?

Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler bugün en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Üç ayların habercisi Regaip Kandili gecesini en verimli şekilde geçirmek isteyenler yapılması gereken ve tavsiye edilen ibadetleri araştırıyor. Peki; Regaip Kandili duası ile okunacak diğer dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetleri nelerdir? Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaib gecesi hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Regaip Kandili Okunacak Dualar Ve Sureler

Regaip Kandili'nin gelişi bu yılda büyük mutlulukla karşılandı. Üç aylara kavuşmanın huzuru yaşanırken, kandil gecesi eller semaya yükselecek. Okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerle gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanılacak.

Regaip Kandili İbadetleri

Regaip Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler ve okunacak dualar şöyle;