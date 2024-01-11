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Haberler Fotohaber Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:29

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?

Üç aylar içerisinde yer alan ilk kandil olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan bugünde ibadet etmenin feyzi başkadır. Bu gecenin rahmet ve bereketinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Regaip Kandili duası ile okunacak diğer dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Regaip Kandili ibadetleri nedir? Regaib Kandil gecesi neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, bu gece yapılacak ibadetler ile okunacak dualar ve sureler!

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?

Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler bugün en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Üç ayların habercisi Regaip Kandili gecesini en verimli şekilde geçirmek isteyenler yapılması gereken ve tavsiye edilen ibadetleri araştırıyor. Peki; Regaip Kandili duası ile okunacak diğer dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetleri nelerdir? Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaib gecesi hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Regaip Kandili Okunacak Dualar Ve Sureler

Regaip Kandili'nin gelişi bu yılda büyük mutlulukla karşılandı. Üç aylara kavuşmanın huzuru yaşanırken, kandil gecesi eller semaya yükselecek. Okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerle gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanılacak.

Regaip Kandili İbadetleri

Regaip Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler ve okunacak dualar şöyle;

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?

Regaip Kandili Zikirleri

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

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Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?

Regaip Kandili'nde Neler Yapılır?

*Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,
*Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,
*Kaza ve nafile namazları kılınmalı,
*Tefekkürde bulunulmalı,
*Geçmişin muhasebesi yapılmalı

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?

Regaip Kandili İbadetleri

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

İşte, bu gece yapılması tavsiye edilen ibadetler;

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaip Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir?
  • Kur'an-ı Kerim okunmalı
  • Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
  • Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
  • Allah rızası için namaz kılmalı
  • Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
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