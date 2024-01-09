Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
13:04
Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller
Yeni yılın ilk kandili, Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre kandil gecesiyle birlikte üç aylar da başlayacak. Bu özel günde sevdiklerini kutlamak isteyenler araştırmalara başladı. 2024 kandil mesajları resimli ve yazılı galerisi ile Hayırlı Kandiller mesajları gündemde. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden Regaip Kandili mesajları iletmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. İşte, en güzel, anlamlı, dualı, kısa, uzun Regaip kandil mesajları ve sözleri...