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Haberler Fotohaber Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:04

Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller

Yeni yılın ilk kandili, Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre kandil gecesiyle birlikte üç aylar da başlayacak. Bu özel günde sevdiklerini kutlamak isteyenler araştırmalara başladı. 2024 kandil mesajları resimli ve yazılı galerisi ile Hayırlı Kandiller mesajları gündemde. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden Regaip Kandili mesajları iletmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. İşte, en güzel, anlamlı, dualı, kısa, uzun Regaip kandil mesajları ve sözleri...

Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller

Regaip Kandili mesajları 2024 için hazırlandı. Mübarek üç aylar kandille birlikte başlıyor. Müslümanlar bu özel günü paylaşmak için en güzel tebrik mesajlarını araştırıyor. Bol sevap ve faziletli amel anlamlarına gelen bu özel kandilde paylaşılan resimli kandil mesajları ve sözleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı görseller paylaşılmaya başladı. İşte, hayırlı kandil mesajı seçenekleri...

Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller

Regaip Kandil Mesajları 1: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 2: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 3: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

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Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller

Regaip Kandili Mesajları 4: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 5: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 6: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller

Regaip Kandili Mesajları 7: Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Regaip Kandili Mesajları 8: Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Regaip Kandili Mesajları! 2024 Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Regaip Kandil Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Kandiller

Regaip Kandili Mesajları 9: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 10: Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

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