Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:
Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.
Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.
1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.
2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.
3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.
4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.
Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".