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Haberler Fotohaber Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 09:49

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı

Regaip Kandili namazı kılınışı tüm Müslüman camiası tarafından rahmet ve bereket gecesinin gelişi ile birlikte sorgulanmaya başladı. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nde namaz kılmanın sevabı ve fazileti oldukça fazla. Peki; Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte, Diyanet ile detaylı namaz kılınışı…

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Gecesi yarın idrak edilecek. İbadet ve dua günü olarak Müslümanlar tarafından kabul edilen bugünde eller semaya açılacak, namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bu noktada Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat soruları için araştırmalar şimdiden başladı. İşte Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı…

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.

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Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Regaip Kandili namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

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