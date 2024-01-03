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Haberler Fotohaber Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile Regaib Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 14:50

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile Regaib Kandili tarihi

2024 yılının başlamasıyla birlikte Diyanet kandil günleri takvimi ile yılın ilk kandili için geri sayım başladı. Regaib Gecesi hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembeyi cumaya başlayan gecesi idrak ediliyor. İslam alemi için önemli olan 5 mübarek gece arasında yer alan bu kandile ismini veren kelime din çerçevesinde bol sevap anlamına geliyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, kandil tarihi!

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile Regaib Kandili tarihi

Regaip Kandili ne zaman sorusu İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Yılın ilk kandili olacak bu özel gece ibadetle dolu geçirilecek. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek kandil gecesi için ibadet planları şimdiden çıkarılmaya başladı. Diyanet ile Regaib Gecesi hangi gün, nedir? İşte, yanıtı!

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile Regaib Kandili tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar başlangıcı 2024 Recep ayı ile birlikte idrak edilmeye başladı. Recep ayının ilk günü (1 Recep), 12 Ocak Cuma günü olacak.

Hicri takvime göre; 11 Şubat 2023'de Şaban ayı ve en son 11 Mart tarihinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlayacak.

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Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile Regaib Kandili tarihi

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

Bu sene Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile Regaib Kandili tarihi

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile Regaib Kandili tarihi

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

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