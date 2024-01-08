Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri

Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
14:48
Sözlükte 'kendisine rağbet edilen şeyi bol ve değerli bağış' anlamlarına gelen 'Regaib' kelimesi yılın ilk kandiline ismini veriyor. Bol sevap ve faziletli emel anlamlarını karşılayan Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri ile araştırılıyor. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi idrak edilen kandil gecesi bu yıl 11 Ocak gününe denk geliyor. Şimdiden ibadet planları çıkarıldı. Peki, Regaip Kandili nedir, Regaib Gecesi ne oldu, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler? İşte, ayrıntılar…