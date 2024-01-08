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Haberler Fotohaber Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri
Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 14:48

Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri

Sözlükte 'kendisine rağbet edilen şeyi bol ve değerli bağış' anlamlarına gelen 'Regaib' kelimesi yılın ilk kandiline ismini veriyor. Bol sevap ve faziletli emel anlamlarını karşılayan Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri ile araştırılıyor. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi idrak edilen kandil gecesi bu yıl 11 Ocak gününe denk geliyor. Şimdiden ibadet planları çıkarıldı. Peki, Regaip Kandili nedir, Regaib Gecesi ne oldu, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler? İşte, ayrıntılar…

Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak ediliyor. Müslümanlar bu gecede ellerini semaya açacak ve aralanan dua kapısında ibadetlerini gerçekleştirecek. Regaib Kandilinin önemi, anlamı ve faziletleri ibadet noktasında araştırılmaya başladı. İslam dinindeki beş mübarek gece arasında yer alan bu kandil gecesinde neler yapılır merak konusu. Peki, Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu? İşte tüm merak edilenler...

Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

Bu sene Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak edilecek.

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Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu? Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ, ANLAMI, FAZİLETLERİ

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.

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