Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili’nin önemi ve faziletleri

Regaip Kandili Önemi ve Anlamı

Bilinen bazı rivayetlere göre, bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği söylenir. Regaip Kandili gecesinde ibadet edip tövbe edenin, arzularına kavuşacağı ümit edilir. Recep ayının fazileti, Regaip Kandili içerisinde bulunur. Bu nedenle Recep Ayı içerisinde bolca oruç tutulması gerekir.

Bol sevap anlamını karşılayan bu özel günün ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu noktada önem taşıyan kandil gecesinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler atlanmadan yapılmaya çalışılıyor.