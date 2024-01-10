Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:31
Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili'nin önemi ve faziletleri
İslam alemi için beş mübarek gece arasında yer alan yılın ilk kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaib kelimesi fıkıh kaynaklarına göre 'bol sevap ve mükâfat, faziletli amel' anlamlarına geliyor. Müslümanlar, ibadetle dolu geçireceği bu özel günün derinliğine tam olarak erişebilmek için Regaip Kandili nedir, bu gecede ne oldu sorularına yanıt arıyor. İşte, Regaip Kandili önemi, anlamı, faziletleri…