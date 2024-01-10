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Haberler Fotohaber Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili'nin önemi ve faziletleri
Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 15:31

Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili'nin önemi ve faziletleri

İslam alemi için beş mübarek gece arasında yer alan yılın ilk kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaib kelimesi fıkıh kaynaklarına göre 'bol sevap ve mükâfat, faziletli amel' anlamlarına geliyor. Müslümanlar, ibadetle dolu geçireceği bu özel günün derinliğine tam olarak erişebilmek için Regaip Kandili nedir, bu gecede ne oldu sorularına yanıt arıyor. İşte, Regaip Kandili önemi, anlamı, faziletleri…

Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili’nin önemi ve faziletleri

Üç ayları müjdeleyen kandil gecesinde dua kapısı aralanıyor ve eller semaya açılıyor. Bol bol dua, namaz ve okuma ile geçecek bu özel gün tasavvuf geleneğinde de kendine yer edinmiştir. Detaylara ulaşmak isteyen ilgiler Regaip Kandili nedir sorusunu gündeme getiriyor. Peki; Regaip Kandili önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir? İşte, ayrıntılar…

Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili’nin önemi ve faziletleri

Regaip Kandili Nedir?

Regaip Kandili, aynı zamanda Regaib Kandili adı ile de anılır. Hicri takvime göre; Recep Ayı'ndaki ilk perşembeyi cuma gününe bağlayan gece olarak bilinir. İslam dinindeki beş mübarek kandil gecelerinden biri olarak da geçer. Regaib sözcüğü hadis ve fıkıh sözlüğünde "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarını taşır. Regaip Kandili aynı zamanda kandil zincirinin başlangıcıdır.

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Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili’nin önemi ve faziletleri

Kandile adını veren kelime Arapça re-ğa-be kökünden gelmekte olup kelime olarak elde edilmesi arzu edilen değerler, bir şeyi istemek arzulamak, onun için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir.

Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili’nin önemi ve faziletleri

Regaip Kandili'nde Ne Oldu?

Hz. Muhammed'in, Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Regaip gecesi Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen, hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen Recep ayı içerisinde yer almasıyla önem taşıyor.

Regaip Kandili nedir, anlamı ne? Regaip Kandili’nin önemi ve faziletleri

Regaip Kandili Önemi ve Anlamı

Bilinen bazı rivayetlere göre, bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği söylenir. Regaip Kandili gecesinde ibadet edip tövbe edenin, arzularına kavuşacağı ümit edilir. Recep ayının fazileti, Regaip Kandili içerisinde bulunur. Bu nedenle Recep Ayı içerisinde bolca oruç tutulması gerekir.

Bol sevap anlamını karşılayan bu özel günün ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu noktada önem taşıyan kandil gecesinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler atlanmadan yapılmaya çalışılıyor.

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