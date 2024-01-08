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Haberler Fotohaber Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 14:44

Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?

Regaip Kandili hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecesi idrak ediliyor. Müslümanlar, İslam alemi için önemli günlerden olan kandilleri ibadetle ve maneviyat yüklü geçirmek istiyorlar. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu sorusuna cevap arıyorlar. Peki, Regaip Kandil'inde oruç tutmak isteyenler için Regaip Kandili orucu hangi gün, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte ayrıntılar…

Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?

Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu özel günün yaklaşmasıyla ibadetlerini gerçekleştirecek birçok kişi Regaip Kandili orucunu araştırmaya başladı.. Regaip Kandilini ibadetler eşliğinde değerlendirmek isteyen Müslümanlar, o gün tutacakları oruç için ne zaman ve nasıl niyet etmeleri gerektiğini öğrenmek istiyor. Peki, Regaip Kandili cuma günü oruç tutulur mu?

Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cuma'ya bağlayan gece olarak idrak edilecek. Bu mübarek gece aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir dönem olan mübarek üç ayların başlangıcını simgeliyor

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Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?

REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, FARZ MIDIR?

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir. Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Regaip Kandili orucunu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

"Her kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer." (Deylemi)

"Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ'nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:-Ya Rabbi! Onu bağışla. Eğer orucunu Allah-ü Teala'nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir." (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü't Talibin)

Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?

REGAİP KANDİLİ'NDE NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).
Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu sebeple kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?

REGAİP KANDİLİ ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR?

Rahmet ve mağfiretle birlikte bereket vesilesi olan Recep ayının ve üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili adete üç aylar mevsiminin karşılama sevincidir. Allah'ın nimetlerini anlamak ve O'na teşekkür etmek için de en güzel ibadetlerden biri oruçtur. Oruç ibadeti, aç kalınmakla birlikte tüm organların da günahlardan uzak durması anlamına gelir. Kalp ve dil arasındaki bağ ibadeti sağlamlaştırır. Bu nedenle dil tek başına yeterli değil kalpteki niyet önemlidir. Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir diye baktığımızda niyet sesli ve sessiz olarak yapılarak bütünlük sağlanmış olur. Bu nedenle dille ifade edilerek niyetlenilmese de kişi oruçludur. Regaip kandili orucu niyeti Regaip Kandilinde ya da her hangi bir zamanda oruç tutarken 'Allah'ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.

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