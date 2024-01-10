Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:49
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili gelip çattı. Bu yıl 11 Ocak Perşembe gününe denk gelen bu kıymetli gecede eller semaya yükselecek, bol bol dua edilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak isteyen İslam alemi, Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri için araştırmalarına başladı. Peki; Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, hangi dualar okunur? İşte, Mübarek Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri ile okunacak duaları sizler için derledik.