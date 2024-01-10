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Haberler Fotohaber Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 15:49

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili gelip çattı. Bu yıl 11 Ocak Perşembe gününe denk gelen bu kıymetli gecede eller semaya yükselecek, bol bol dua edilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak isteyen İslam alemi, Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri için araştırmalarına başladı. Peki; Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, hangi dualar okunur? İşte, Mübarek Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri ile okunacak duaları sizler için derledik.

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Müslümanlar için önemi oldukça mühim gecelerden biri olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan geceye denk geliyor. Bu kıymetli gece, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi olarak kabul ediliyor. Bu noktada Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir sorusunun yanıtı, bu kıymetli geceyi Allah'a şükür ve dua ederek geçirmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Diyanet ile Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri ile okunacak dualar, kılınacak namazlar...

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

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Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Tövbe ve af dileyenlerin Allah'ın merhametinden faydalanması için en etkili tesbih duası:

Allahummecalnî fîhi min'el musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es sâlihîn'el gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er râhimîn.

Ey Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkına, ey merhametlilerin en merhametlisi! (AMİN).

Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

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