Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri 2024: Diyanet ile Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Müslümanlar için önemi oldukça mühim gecelerden biri olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan geceye denk geliyor. Bu kıymetli gece, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi olarak kabul ediliyor. Bu noktada Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir sorusunun yanıtı, bu kıymetli geceyi Allah'a şükür ve dua ederek geçirmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Diyanet ile Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri ile okunacak dualar, kılınacak namazlar...