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Haberler Fotohaber Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:31

Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Regl ağrısı için okunacak dua, kadınların regl döneminde hem fiziken hem de manen bir rahatlama sağlaması için okunması tavsiye edilen dua türlerinden biridir. Bu kapsamda tavsiye edilmiş olan birçok dua türü vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) başta Kur'an ayetlerinden olmak üzere birçok dua türünün adet sancısını kesen dua olarak okunmasını tavsiye etmiştir. En etkili adet sancısını kesen dua ve zikirler yazımızın devamında istifadenize sunulmuştur. İşte faydalanabileceğiniz regl ağrısı için dua seçenekleri.

Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Adet ağrısı için dua türleri, regl döneminde yaşanan sorunların azalmasına yönelik okunabilir. Regl, kadınların ergenlik döneminden menapoz dönemine kadar yaşadığı olağan bir süreçtir. Regl sancısına dua ile çözüm bulunabilir. Regl ağrısı için okunacak dua, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in tavsiyeleri başta olmak üzere İslam âlimlerinin eserlerinden yola çıkılarak da belirlenebilir. Adet sancısına iyi gelen dua, adet sancısı için esmaül hüsna yazımızın devamında.

Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua

Regl ağrısı için okunacak duaların başında "Euzü bi'izzeti'llahi ve kudrethi min şerri ma ecidu ve uhaziru" duası gelir. Söz konusu dua, 3 kez besmele çekildikten sonra 7 defa okunmalıdır. Duanın meali şöyledir: "Bedenimde bulunan bu hastalık ve ağrıların şerrinden Allah'ın kudretine ve izzetine sığınırım".

Osman Bin Ebl As, her hastalandığında yukarıdaki duayı yaptığını ve duadan sonra Allah-ü Teâlâ'nın hastalığını giderdiğini belirtmiştir. Osman Bin Ebl As, kendisi bu duayı okuduğu gibi çevresine de bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir.

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Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Regl sancısı, özellikle kasık ve karın bölgesinde yaşanır. Bu sancının azaltılması için yapılması gereken farklı bir dua daha vardır. Sancı çeken kişi şehadet parmağını ağrıyan bölgeye bastırarak "Bismillâhi bi rukyeti ba'dınâ yüşfâ sakîmünâ bi izni rab-binâ." duasını okuyabilir.

Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Adet Döneminde Okunacak Dua Hangisidir?

Adet dönemi, sancısı ile meşhur olan bir süreçtir. Bu dönemde kadınlar yoğun şekilde kasık bölgesinde sancı hisseder. Adet kanaması da bu sancı ile birlikte vücuttan dışarı atılır. Kadınlar bu dönemde Ya Şafi, yani şifa veren esmaül hüsnasını çekebilirler. Bu esmaül hüsnanın ebced değeri 391'dir. Günlük 391 kez Ya Şafi çekilmesi, regl döneminde çekilen sancının azalmasını sağlayacaktır.

Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Regl döneminde yaşanan ağrılar, kadınların günlük yaşamını olumsuz etkileyen nitelikte olmamalıdır. Kişi, regl döneminde günlük yaşamına devam edebilmelidir. Düzensiz adet ya da aşırı ağrı durumunda doktora gidilmelidir. Doktorun vereceği ilaçlarla regl ağrıları azaltılabilir.

Dua, insanı manevi olarak rahatlatır. Hastalık durumunda öncelikle tıp biliminin ışığında hareket edilmelidir. Bu da bir nevi duadır. Adet döneminde çekilen ağrılar için de aynı durum geçerlidir. Aşırı regl sancısı çekilmesi durumunda öncelikle doktorun verdiği ilaçlar kullanılmalı, manevi rahatlama için de yukarıda bahsedilen dualar okunmalıdır. İlaç ve dualar ile hastalığın izleri kısa sürede ortadan kalkacaktır. Siz de regl ağrılarınızın azalmasını istiyorsanız yukarıdaki dua tavsiyelerini dikkate alabilirsiniz.

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