Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Regl ağrısı için okunacak dua, kadınların regl döneminde hem fiziken hem de manen bir rahatlama sağlaması için okunması tavsiye edilen dua türlerinden biridir. Bu kapsamda tavsiye edilmiş olan birçok dua türü vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) başta Kur'an ayetlerinden olmak üzere birçok dua türünün adet sancısını kesen dua olarak okunmasını tavsiye etmiştir. En etkili adet sancısını kesen dua ve zikirler yazımızın devamında istifadenize sunulmuştur. İşte faydalanabileceğiniz regl ağrısı için dua seçenekleri.