Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Adet Sancısını Kesen Dua ve Zikirler

Regl Ağrısı İçin Okunacak Dua

Regl ağrısı için okunacak duaların başında "Euzü bi'izzeti'llahi ve kudrethi min şerri ma ecidu ve uhaziru" duası gelir. Söz konusu dua, 3 kez besmele çekildikten sonra 7 defa okunmalıdır. Duanın meali şöyledir: "Bedenimde bulunan bu hastalık ve ağrıların şerrinden Allah'ın kudretine ve izzetine sığınırım".

Osman Bin Ebl As, her hastalandığında yukarıdaki duayı yaptığını ve duadan sonra Allah-ü Teâlâ'nın hastalığını giderdiğini belirtmiştir. Osman Bin Ebl As, kendisi bu duayı okuduğu gibi çevresine de bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir.