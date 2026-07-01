Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları, kamuoyunun gündeminde yer aldı. En dikkat çeken başlık ise TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7587 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" oldu. Böylece 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de; emniyet teşkilatı, polis eğitim sistemi, vergi uygulamaları, Basın İlan Kurumu, belediye taşınmaz satışları, elektronik tebligat ve araç tescili gibi birçok alandaki değişiklikler ön plana çıktı.