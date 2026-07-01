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Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:26
Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece " Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yeni ayın ilk gününde yayımlanan yeni sayıda, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" dikkat çekti. İşte detaylar…