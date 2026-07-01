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Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:26

Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?

1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece " Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yeni ayın ilk gününde yayımlanan yeni sayıda, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" dikkat çekti. İşte detaylar…

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Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları, kamuoyunun gündeminde yer aldı. En dikkat çeken başlık ise TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7587 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" oldu. Böylece 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de; emniyet teşkilatı, polis eğitim sistemi, vergi uygulamaları, Basın İlan Kurumu, belediye taşınmaz satışları, elektronik tebligat ve araç tescili gibi birçok alandaki değişiklikler ön plana çıktı.

Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?

1 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7587 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

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Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11484)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11485)
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11486)
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11487)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2026/152)

YÖNETMELİKLER

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?

TEBLİĞLER

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/7)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/8)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2026/9)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/10)

KURUL KARARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2026 Tarihli ve 2026/1095 Sayılı Kararı

Bugünkü Resmi Gazete Kararları açıklandı! 1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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