Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de HSK kararları ve yönetmelikler
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:13

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de HSK kararları ve yönetmelikler

"Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı, hangi kararlar var?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 2 Temmuz 2026 Perşembe tarihli ve 33298 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sayıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargıdaki yükselme kararlarının yanı sıra sağlık sektörünü ve elektronik cihaz kayıt süreçlerini doğrudan etkileyen kritik yönetmelikler dikkat çekti.

  • ABONE OL
Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de HSK kararları ve yönetmelikler

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları, kamuoyunun gündeminde yer aldı. 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan konular ön plana çıktı. Yürütme ve idare bölümü kararlarına göre, Nisan 2026 dönemi sonu itibarıyla görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listeleri HSK kararnamesiyle ilan edilirken; bitki çayları, aromaterapi ve IMEI kayıt tebliğlerine dair yeni standartlar da resmen sisteme girmiş oldu.

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de HSK kararları ve yönetmelikler

2 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de HSK kararları ve yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

–– Aromaterapötik Ürünler Hakkında Yönetmelik
–– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tıbbi Bitki Çayları Hakkında Yönetmelik
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de HSK kararları ve yönetmelikler

TEBLİĞ

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de HSK kararları ve yönetmelikler

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GÜNCEL RESMİ GAZETE SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA