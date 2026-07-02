Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de HSK kararları ve yönetmelikler

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları, kamuoyunun gündeminde yer aldı. 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan konular ön plana çıktı. Yürütme ve idare bölümü kararlarına göre, Nisan 2026 dönemi sonu itibarıyla görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listeleri HSK kararnamesiyle ilan edilirken; bitki çayları, aromaterapi ve IMEI kayıt tebliğlerine dair yeni standartlar da resmen sisteme girmiş oldu.