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Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de HSK kararları ve yönetmelikler
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:13
Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de HSK kararları ve yönetmelikler
"Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı, hangi kararlar var?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 2 Temmuz 2026 Perşembe tarihli ve 33298 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sayıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargıdaki yükselme kararlarının yanı sıra sağlık sektörünü ve elektronik cihaz kayıt süreçlerini doğrudan etkileyen kritik yönetmelikler dikkat çekti.