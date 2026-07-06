Resmi Gazete Kararları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

6 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli ve 33302 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yer alan konu ve maddeler ön plana çıkarak, kamuoyunun gündeminde yer aldı. Bugüne ait Resmi Gazete, kamu kurumlarındaki stratejik dönüşümler ve ekonomik düzenlemeler içeren yoğun bir gündemle okuyucu karşısına çıktı.