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Giriş Tarihi: 06.07.2026 07:06

Resmi Gazete Kararları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

Yeni haftanın ilk işlem gününde yayımlanan kararlar doğrultusunda bürokrasi, ekonomi, vergi mevzuatları ve yargı dünyasını yakından ilgilendiren kritik kararlar yürürlüğe girdi. Arama motorlarında "Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?" sorusunu sorgulayan vatandaşlar için yeni yönetmeliklerin detayları erişime açıldı. İşte atama kararları, yürütme ve idare bölümü ilanları başta olmak üzere 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü Resmi Gazete'de yer alan tüm kritik başlıklar ve yasal düzenlemelerin ayrıntıları...

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Resmi Gazete Kararları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

6 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli ve 33302 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yer alan konu ve maddeler ön plana çıkarak, kamuoyunun gündeminde yer aldı. Bugüne ait Resmi Gazete, kamu kurumlarındaki stratejik dönüşümler ve ekonomik düzenlemeler içeren yoğun bir gündemle okuyucu karşısına çıktı.

Resmi Gazete Kararları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

6 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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Resmi Gazete Kararları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2026/86, K: 2026/76 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2021/50710 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2023/5933 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2024/48161 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2021/27707 Başvuru Numaralı Kararı

Resmi Gazete Kararları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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