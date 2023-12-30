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Haberler Fotohaber 2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:23

2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında

Resmi tatiller 2024 yılı için belli oldu. Dini ve milli bayramlar, özel gün ve haftalar, ara tatil, 15 tatil gibi başlıklarla belirlenen yıl içinde çalışanlara ve öğrencilere verilen aralar yeni yıla sayılı saatler kala gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günleri 2024 takvimi ile birlikte şimdiden araştırılıyor. Tatil planlarını hazırlamak isteyenler takvime yöneldi. Peki; resmi tatiller ne zaman, hangi günler, kaç gün?

2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında

Bu yıl resmi tatillerin ne zaman olduğu ve hangi günlere denk geldiği araştırılmaya başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanların kontrol ettiği takvimde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başta olmak üzere tüm aralar yakın mercek altına alındı. Resmi tatil günleri şimdiden en çok araştırılanlar arasında. İşte, resmi tatiller 2024...

2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

İslam aleminin idrak ettiği Ramazan Bayramı arife günüyle birlikte toplamda 3,5 resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Yeni yılın tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

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2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İkinci dini bayram olan Kurban Bayramı ise yine arifeyle birlikte 4,5 gün idrak edilecek:

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024 TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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