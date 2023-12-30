2024 Resmi tatil günleri! Milli ve dini bayramlar, özel günler ve haftalar... Resmi tatiller takvimi yayında

Bu yıl resmi tatillerin ne zaman olduğu ve hangi günlere denk geldiği araştırılmaya başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanların kontrol ettiği takvimde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başta olmak üzere tüm aralar yakın mercek altına alındı. Resmi tatil günleri şimdiden en çok araştırılanlar arasında. İşte, resmi tatiller 2024...