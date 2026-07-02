Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri

1 Temmuz 2026 reyting sonuçları, düne ait yayın rekabetinin nasıl ilerlediğini öğrenmek adına ön plana çıktı. Var Mısın Yok Musun, Doğanın Kanunu, Dünya Kupası maçları ve MasterChef Türkiye gibi farklı kategorilere ait yapımların izlenme oranları dikkat çekti. Böylece düne ait reyting sonuçları için Total, AB ve ABC1 verileri araştırılmaya başlandı.