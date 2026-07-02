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Haberler Fotohaber Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:12

Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri

1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar sonrası gözler, açıklanan verilere çevrildi. Özellikle prime time kuşağında yayınlanan diziler ve programlar, reyting sıralaması açısından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, "Reyting sonuçları açıklandı mı?" ve "Hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

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Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri

1 Temmuz 2026 reyting sonuçları, düne ait yayın rekabetinin nasıl ilerlediğini öğrenmek adına ön plana çıktı. Var Mısın Yok Musun, Doğanın Kanunu, Dünya Kupası maçları ve MasterChef Türkiye gibi farklı kategorilere ait yapımların izlenme oranları dikkat çekti. Böylece düne ait reyting sonuçları için Total, AB ve ABC1 verileri araştırılmaya başlandı.

Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri

1 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Temmuz 2026 Çarşamba yayın akışına ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting verileri belli olunca haberimiz güncellenecektir.

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Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri

TOTAL

Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri

AB

Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri

ABC1

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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