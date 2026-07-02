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Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:12
Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? 1 Temmuz 2026 Reyting Sonuçları için Total, AB, ABC1 verileri
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar sonrası gözler, açıklanan verilere çevrildi. Özellikle prime time kuşağında yayınlanan diziler ve programlar, reyting sıralaması açısından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, "Reyting sonuçları açıklandı mı?" ve "Hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.