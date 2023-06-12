Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Son dakika reyting sonuçları 11 Haziran Pazar listesi araştırılıyor. Pazar akşamlarının henüz sezon arası vermeyen dizileri Güzel Günler ve Teşkilat reyting birincisi olmak için yarıştı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı da bu yarışa dahil oldu. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı için önem arz eden 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 11 Haziran 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…