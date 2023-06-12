Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları sıralaması 11 Haziran Pazar için sabahın ilk saatleriyle beraber araştırılmaya başlandı. Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan yapımlar en çok izlenen olmak için mücadele veriyor. Günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarışan dizi, film ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ATV'de Fenerbahçe Başakşehir maçı yer alırken Survivor 2023, Güzel Günler, Teşkilat yeni bölümleri ile ekranlardaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 11 Haziran 2023 Pazar dünün reyting birincisi…