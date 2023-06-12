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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:56

Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Son dakika reyting sonuçları 11 Haziran Pazar listesi araştırılıyor. Pazar akşamlarının henüz sezon arası vermeyen dizileri Güzel Günler ve Teşkilat reyting birincisi olmak için yarıştı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı da bu yarışa dahil oldu. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı için önem arz eden 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 11 Haziran 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları sıralaması 11 Haziran Pazar için sabahın ilk saatleriyle beraber araştırılmaya başlandı. Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan yapımlar en çok izlenen olmak için mücadele veriyor. Günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarışan dizi, film ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ATV'de Fenerbahçe Başakşehir maçı yer alırken Survivor 2023, Güzel Günler, Teşkilat yeni bölümleri ile ekranlardaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 11 Haziran 2023 Pazar dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

11 HAZİRAN 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 11 Haziran Pazar reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

11 HAZİRAN 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

11 Haziran 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Haziran 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe Başakşehir maçı, Güzel Günler, Teşkilat… 11 Haziran Pazar reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

TOTAL

1 - Teşkilat

2 - Güzel Günler

3 - Survivor

SON DAKİKA