Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım

Dünün reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her Pazartesi izleyici karşısında olan yapımlar izlenme sayıları ile ölçülüyor. Dizilerin devamlılığı noktasında önemli olan reyting sıralaması dün ekranlara gelen dizilerle birlikte araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda ilk üç yapım gündemde. Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün dün akşam izleyicisiyle buluşan yapımlar arasında. İşte, 12 Haziran 2023 reyting sonuçları birincisi…