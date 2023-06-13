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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:06

Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım

Reyting sonuçları 12 Haziran 2023 Pazartesi listesi ile araştırılıyor. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen diziler ve programlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Dünün reyting sıralaması tablosu Medya tarafından takip edilmeye başladı. Dünün yayın akışında Alparaslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer yeni bölümleri ile izleyicisi karşısında yer alırken yeni dizi Maviye Sürgün reyting sonuçları ile sorgulanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, liste…

Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım

Dünün reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her Pazartesi izleyici karşısında olan yapımlar izlenme sayıları ile ölçülüyor. Dizilerin devamlılığı noktasında önemli olan reyting sıralaması dün ekranlara gelen dizilerle birlikte araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda ilk üç yapım gündemde. Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün dün akşam izleyicisiyle buluşan yapımlar arasında. İşte, 12 Haziran 2023 reyting sonuçları birincisi…

Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 12 HAZİRAN 2023

12 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım

5 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım
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