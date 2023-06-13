Reyting sonuçları 12 Haziran Pazartesi! Alparslan, Ömer, Veda Mektubu, Maviye Sürgün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım

Reyting sonuçları 12 Haziran 2023 Pazartesi listesi ile araştırılıyor. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen diziler ve programlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Dünün reyting sıralaması tablosu Medya tarafından takip edilmeye başladı. Dünün yayın akışında Alparaslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer yeni bölümleri ile izleyicisi karşısında yer alırken yeni dizi Maviye Sürgün reyting sonuçları ile sorgulanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, liste…