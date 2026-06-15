Reyting sonuçları 14 Haziran 2026 açıklandı mı? Daha 17... Total ve AB verileri

Dün akşam yayınlanan yapımlar, ana haber bültenleri ve spor organizasyonları arasındaki liderlik mücadelesinde ilk sıraları kimin alacağı merak konusu oldu. Sektör temsilcileri ve izleyicilerin gözü kulağı sabah saatlerinden itibaren gelecek resmi sıralama listelerine çevrildi.