Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:37

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

15 Mart 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 15 Mart Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

15 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Mart Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralamaları belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti özet, üçüncü sırada Yalı Çapkını yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
SON DAKİKA