Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
07:37
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR 15 MART CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
15 Mart 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?