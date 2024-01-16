Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
07:00
Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?
15 Ocak Pazartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi tutkunları tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (tekrar), Ömer, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kara dizisi (tekrar) ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 15 Ocak sonuçları…