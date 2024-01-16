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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 07:00

Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?

15 Ocak Pazartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi tutkunları tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (tekrar), Ömer, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kara dizisi (tekrar) ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 15 Ocak sonuçları…

Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (tekrar), Ömer, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kara dizisi (tekrar) ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 15 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?

15 OCAK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

15 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır

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Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de reyting listesinin ilk sırasında Ömer, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Ömer, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?
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