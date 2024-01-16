Reyting Sonuçları 15 Ocak Pazartesi: Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dünün birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (tekrar), Ömer, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kara dizisi (tekrar) ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 15 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…