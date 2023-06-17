Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 16 Haziran Cuma listesi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam Ateş Kuşları, Mevlana Celaleddin-i Rumi, MasterChef All Star ve tekrar bölümüyle Yalı Çapkını yayınlandı. Öte yandan UEFA EURO Elemeleri Letonya Türkiye maçı da ekranlardaydı. Sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranları için değerlendirmeler başladı. Dizilerin devamlılığı için oldukça önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 16 Haziran 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi...