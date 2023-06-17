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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:28

Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 16 Haziran Cuma listesi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam Ateş Kuşları, Mevlana Celaleddin-i Rumi, MasterChef All Star ve tekrar bölümüyle Yalı Çapkını yayınlandı. Öte yandan UEFA EURO Elemeleri Letonya Türkiye maçı da ekranlardaydı. Sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranları için değerlendirmeler başladı. Dizilerin devamlılığı için oldukça önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 16 Haziran 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi...

Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları sıralaması 16 Haziran Cuma için araştırılıyor. Her Cuma akşamı ekranlara gelen diziler ile sezona merhaba diyen yapımlar çok izlenen olmak için mücadele verdi. Günün reyting birincisi olmak için yarışan dizi ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Yalı Çapkını tekrar bölümüyle, MasterChef All Star, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ateş Kuşları ise yeni bölümleri ile izleyici karşısındaydı. Öte yandan Letonya Türkiye maçı da futbolseverlerle buluştu. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 16 Haziran 2023 Cuma dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?

16 HAZİRAN 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 16 Haziran Cuma reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?

16 HAZİRAN 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

16 Haziran 2023 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Haziran 2023 Cuma akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 16 Haziran 2023 Cuma: Letonya Türkiye maçı, MasterChef, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim?

TOTAL

1 - Yalı Çapkını

2 - Kızılcık Şerbeti

3 - Yalı Çapkını (Özet)

SON DAKİKA