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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:02

Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

17 Mart Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cumartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat ve ATV ekranlarında ise Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 17 Mart sonuçları…

Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

Televizyon severler dünün reyting sonuçları ile dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranını inceliyor. 17 Mart Pazar akşamı Survivor All Star 2024,Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster seyircisi ile buluştu. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

17 MART 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor All Star 2024 yerini aldı.

İşte 17 Mart reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

17 MART REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (10 MART 2024)

AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?
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