Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
08:02
Reyting sonuçları 17 Mart 2024 sorgulama: Survivor, Yargı, Teşkilat dün gece zirvenin sahibi kim oldu, hangi yapım?
17 Mart Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cumartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat ve ATV ekranlarında ise Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 17 Mart sonuçları…