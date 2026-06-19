Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün sıralaması takip ediliyor

Ekran başındaki izleyiciler, perşembe gecesi yayınlanan dizi, yarışma ve FIFA 2026 Dünya Kupası maçlarının performansını merak ediyor. Ölçüm şirketleri tarafından her gün sabah saat 10.30 civarında kamuoyuyla paylaşılan veriler, televizyon kanalları ve yapımcılar için kritik önem taşıyor.