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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün sıralaması takip ediliyor
Giriş Tarihi: 19.06.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 06:48

Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün sıralaması takip ediliyor

Televizyon dünyasında dün akşamın izlenme oranları büyük bir merakla araştırılıyor. Dizi severler, "Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı?" sorusunun yanıtını internette yoğun bir şekilde sorguluyor. Total ve AB kategorilerindeki dünün sıralaması, özellikle yeni başlayan Muhtemel Aşk dizisi için gündemde.

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Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün sıralaması takip ediliyor

Ekran başındaki izleyiciler, perşembe gecesi yayınlanan dizi, yarışma ve FIFA 2026 Dünya Kupası maçlarının performansını merak ediyor. Ölçüm şirketleri tarafından her gün sabah saat 10.30 civarında kamuoyuyla paylaşılan veriler, televizyon kanalları ve yapımcılar için kritik önem taşıyor.

Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün sıralaması takip ediliyor

18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicilerinin her sabah sabırsızlıkla beklediği reyting sonuçları, her gün standart olarak saat 10:15 ile 10:30 arasında açıklanıyor. 18 Haziran 2026 Perşembe gününün verileri de bu süre zarfında netleşmiş olacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün sıralaması takip ediliyor

11 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total

1 HALEF KOKLERIN CAGRISI
2 MEKSIKA-GUNEY AFRIKA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün sıralaması takip ediliyor

AB

1 MEKSIKA-GUNEY AFRIKA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI
2 HALEF KOKLERIN CAGRISI
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

Reyting sonuçları 18 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün sıralaması takip ediliyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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