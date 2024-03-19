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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:35

Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?

18 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Ömer, Selahattin Eyyubi, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 18 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?

18 Mart reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?

18 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mart Pazartesi günü Star TV'de Ömer, TRT1'de Selahattin Eyyubi ve TV8'de Survivor All Star ekranlara geldi. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, belli olduğunda yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?

TOTAL

Henüz TOTAL sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?

AB

Henüz AB sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?

ABC

Henüz ABC sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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