Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:35
Reyting sonuçları 18 Mart 2024 Pazartesi listesi: Dün akşamın en çok izlenen yapımı açıklandı mı?
18 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Ömer, Selahattin Eyyubi, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 18 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…