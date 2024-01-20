Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 19 Ocak 2024 Cuma listesi gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar tablolarda takip ediliyor. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar en çok izlenenler arasında. İlk 10 program bu noktada inceleniyor. İşte, Total ve AB dünün reyting birincisi olan yapım...