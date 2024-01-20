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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:02

Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma listesi televizyon izleyicisi başta olmak üzere medya ilgililerinin gündeminde. İzlenme oranları her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımlar özelinde sorgulanıyor. Yayın akışına göre Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Aşka Düşman yeni bölümleriyle ekrandaydı. Sonuçlar Total, AB ve ABC+ gruplarında belli oluyor. Peki; reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 19 Ocak 2024 Cuma listesi gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar tablolarda takip ediliyor. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar en çok izlenenler arasında. İlk 10 program bu noktada inceleniyor. İşte, Total ve AB dünün reyting birincisi olan yapım...

Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 19 OCAK 2024

19 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

12 OCAK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
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