Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
08:02
Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma listesi televizyon izleyicisi başta olmak üzere medya ilgililerinin gündeminde. İzlenme oranları her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımlar özelinde sorgulanıyor. Yayın akışına göre Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Aşka Düşman yeni bölümleriyle ekrandaydı. Sonuçlar Total, AB ve ABC+ gruplarında belli oluyor. Peki; reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...