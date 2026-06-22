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Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:31

REYTİNG SONUÇLARI 21 Haziran Pazar | Dün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Dün akşamın reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ölçüm şirketleri tarafından her gün sabah saat 10.30 civarında kamuoyuyla paylaşılan veriler, televizyon kanalları ve yapımcılar için kritik önem taşıyor. İşte 21 Haziran Pazar reyting sonuçları…

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REYTİNG SONUÇLARI 21 Haziran Pazar | Dün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Televizyon izleyicileri her sabah olduğu gibi bugün de reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Her gün 10:15 ila 10.30 arasında açıklanan reyting sıralaması yapımlar için de büyük önem taşıyor.

REYTİNG SONUÇLARI 21 Haziran Pazar | Dün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

21 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Televizyon izleyicilerinin her sabah sabırsızlıkla beklediği reyting sonuçları, her gün standart olarak saat 10:15 ile 10:30 arasında açıklanıyor. 21 Haziran reyting sonuçları açıklandığında haberimizde olacak…

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REYTİNG SONUÇLARI 21 Haziran Pazar | Dün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Dün akşam ekranlarda MasterChef, Yaz Bir Şarkı, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden önemli yapımlar yayınlandı. Öte yandan Dünya Kupası maçları da bir hayli ilgi topluyor.

REYTİNG SONUÇLARI 21 Haziran Pazar | Dün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

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