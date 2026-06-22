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REYTİNG SONUÇLARI 21 Haziran Pazar | Dün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:31
REYTİNG SONUÇLARI 21 Haziran Pazar | Dün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Dün akşamın reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ölçüm şirketleri tarafından her gün sabah saat 10.30 civarında kamuoyuyla paylaşılan veriler, televizyon kanalları ve yapımcılar için kritik önem taşıyor. İşte 21 Haziran Pazar reyting sonuçları…