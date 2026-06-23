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REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Atı Üstü İstanbul, Masterchef... Reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:45
REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Atı Üstü İstanbul, Masterchef... Reyting sonuçları açıklandı mı?
22 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Akşam kuşağında yayınlanan Atı Üstü İstanbul, MasterChef Türkiye ve ekrandaki film yapımları arasındaki reyting yarışı dikkat çekerken gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve diğer programların performansı yakından takip ediliyor.